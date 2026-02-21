Lindlöven tog enkel seger mot Kvarnsveden/Borlänge

Lindlöven segrade – 18–1 mot Kvarnsveden/Borlänge

Jonas Flodström gjorde fem mål för Lindlöven

Sixten Manfredsson matchvinnare för Lindlöven

Lindlöven vann på hemmaplan mot Kvarnsveden/Borlänge i U20 division 1 västra A herr med hela 18–1 (1–0, 6–0, 11–1).

Snackisen var Jonas Flodström – som gjorde hela fem av Lindlövens mål.

Övriga mål för hemmalaget gjordes av Lukas Ytter 4, Sixten Manfredsson 3, Wiggo Centervad 2, Wilmer Axnér, Simon Carlefalk, Axel Sander och Casper Sedell, målet för Kvarnsveden/Borlänge gjordes av Victor Modigh.

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Lindlöven, som nu har fyra raka segrar.

Lindlövens Jonas Flodström femmålsskytt

Lukas Ytter gav Lindlöven ledningen efter 5.13 på passning från Wiggo Centervad och Anton Larsson.

Även i andra perioden var Lindlöven starkast och gick från 1–0 till 7–0 genom två mål av Jonas Flodström, ett mål av Wilmer Axnér, ett mål av Lukas Ytter, ett mål av Sixten Manfredsson och ett mål av Axel Sander.

Lindlöven vann också tredje perioden 11–1 och matchen med hela 18–1.

När lagen senast möttes vann Lindlöven med 10–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 28 februari. Då möter Lindlöven Skutskär J20 i Team Sportia Arena 12.00. Kvarnsveden/Borlänge tar sig an Häradsbygden hemma 16.00.

Lindlöven–Kvarnsveden/Borlänge 18–1 (1–0, 6–0, 11–1)

U20 division 1 västra A herr, Lindehov

Första perioden: 1–0 (5.13) Lukas Ytter (Wiggo Centervad, Anton Larsson).

Andra perioden: 2–0 (21.10) Sixten Manfredsson (Viggo Nordin, Theo Berglund Länk), 3–0 (28.53) Lukas Ytter (Noah Fromell, Noah Lagerman), 4–0 (31.07) Axel Sander (Lukas Ytter, Noah Lagerman), 5–0 (32.43) Wilmer Axnér (Lukas Ytter, Anton Larsson), 6–0 (33.38) Jonas Flodström (Elis Hallström, Casper Sedell), 7–0 (37.36) Jonas Flodström (Wiggo Centervad, Hampus Karlsson).

Tredje perioden: 7–1 (44.47) Victor Modigh (Casper Herrmann), 8–1 (47.14) Lukas Ytter (Wiggo Centervad, Simon Carlefalk), 9–1 (48.20) Casper Sedell (Theo Berglund Länk), 10–1 (48.34) Wiggo Centervad (Lukas Ytter, Noah Lagerman), 11–1 (48.43) Simon Carlefalk (Lukas Ytter, Axel Sander), 12–1 (49.51) Jonas Flodström (Casper Sedell, Theo Berglund Länk), 13–1 (50.33) Jonas Flodström (Axel Sander), 14–1 (53.16) Wiggo Centervad (Lukas Ytter), 15–1 (55.49) Lukas Ytter (Theo Berglund Länk), 16–1 (56.46) Sixten Manfredsson, 17–1 (57.38) Jonas Flodström (Casper Sedell), 18–1 (59.20) Sixten Manfredsson (Theo Berglund Länk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven: 3-0-2

Kvarnsveden/Borlänge: 2-1-2

Nästa match:

Lindlöven: Skutskärs SK U23, hemma, 28 februari 12.00

Kvarnsveden/Borlänge: Häradsbygdens Sportsällskap, hemma, 28 februari 16.00