Lindlöven J18 tog ännu en seger – 3–2 mot Malung
Det fortsätter gå bra för formstarka Lindlöven J18 i U18 regional väst fortsättning vår herr. På torsdagen mötte laget Malung på hemmaplan i Lindehov och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad. Segerresultatet mot Malung blev 3–2 (2–0, 1–1, 0–1).
Lindlöven J18–Malung – mål för mål
Lindlöven J18 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 18 sekunder slog Lorenzo Karlefäldt till på pass av Loke Österlund och Sixten Manfredsson. Laget ökade ledningen till 2–0 snabbt. Efter 1.54 slog Liam Ejdre till.
Efter 6.34 i andra perioden nätade Wilde Wester på pass av Sixten Manfredsson och gjorde 3–0. Malungs Tyler Sjölin gjorde 3–1 efter 17.23 framspelad av Arvid Fransson och Oliver Gunnarsson.
Malung reducerade igen efter 11.59 i tredje perioden genom Felix Ehrling framspelad av Emil Fors och Linus Pelsholen. Det fastställde slutresultatet till 3–2.
Det här betyder att Lindlöven J18 ligger kvar på femte plats i tabellen och Malung på sjunde plats.
Den 19 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Malungs Ishall.
Söndag 8 februari spelar Lindlöven J18 borta mot Kils AIK J18 12.40 och Malung mot Borlänge borta 12.00 i Borlänge Ishall.
Lindlöven J18–Malung 3–2 (2–0, 1–1, 0–1)
U18 regional väst fortsättning vår herr, Lindehov
Första perioden: 1–0 (0.18) Lorenzo Karlefäldt (Loke Österlund, Sixten Manfredsson), 2–0 (1.54) Liam Ejdre.
Andra perioden: 3–0 (26.34) Wilde Wester (Sixten Manfredsson), 3–1 (37.23) Tyler Sjölin (Arvid Fransson, Oliver Gunnarsson).
Tredje perioden: 3–2 (51.59) Felix Ehrling (Emil Fors, Linus Pelsholen).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Lindlöven J18: 5-0-0
Malung: 2-0-3
Nästa match:
Lindlöven J18: Kils AIK, borta, 8 februari 12.40
Malung: Borlänge HF, borta, 8 februari 12.00
