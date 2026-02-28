Lindlöven förlänger segersviten mot Skutskär J20

Lindlöven segrade – 18–2 mot Skutskär J20

Lindlövens femte seger på de senaste sex matcherna

Simon Carlefalk matchvinnare för Lindlöven

Tre raka segrar hade Lindlöven mot just Skutskär J20 i U20 division 1 västra A herr inför lördagens match. Och på lördagen segrade Lindlöven på nytt – den här gången med hela 18–2 (6–0, 7–1, 5–1) borta i Team Sportia Arena.

Segern var Lindlövens femte på de senaste sex matcherna.

I lagens första möte under dagen förlorade Skutskär J20 med 1–15.

Skutskär J20–Lindlöven – mål för mål

Lindlöven var starkast i första perioden som laget vann klart med 6–0.

Lindlöven tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 0–7 efter 0.36 genom Wilmer Axnér och gick upp till 0–12 innan Skutskär J20 svarade.

I periodpausen hade Lindlöven ledningen med 1–13.

Lindlöven vann också tredje perioden 1–5 och matchen med hela 18–2.

Noah Lagerman gjorde tre mål för Lindlöven och spelade dessutom fram till två mål, Noah Fromell stod för fem poäng, varav ett mål, Wilmer Axnér gjorde två mål och två assist, Simon Carlefalk gjorde ett mål och spelade fram till tre mål, Jonas Flodström gjorde tre mål och ett assist, Lukas Ytter gjorde två mål och två assist, Melvin Helmersson gjorde tre mål och spelade fram till ett mål, Anton Larsson gjorde ett mål och två assist, Theo Berglund Länk gjorde ett mål och spelade fram till två mål och Wiggo Centervad hade tre assists.

Resultaten i sista omgången betyder att Skutskär J20 slutar på åttonde plats i tabellen och Lindlöven på tredje plats.

När lagen möttes på lördagen vann Lindlöven med 15–1.

Skutskär J20–Lindlöven 2–18 (0–6, 1–7, 1–5)

U20 division 1 västra A herr, Team Sportia Arena

Första perioden: 0–1 (4.06) Jonas Flodström (Wiggo Centervad, Hampus Karlsson), 0–2 (4.29) Lukas Ytter (Noah Fromell, Noah Lagerman), 0–3 (7.10) Simon Carlefalk (Noah Fromell), 0–4 (7.27) Noah Lagerman, 0–5 (13.19) Noah Lagerman (Simon Carlefalk, Lukas Ytter), 0–6 (16.37) Wilmer Axnér (Theo Berglund Länk, Melvin Helmersson).

Andra perioden: 0–7 (20.36) Wilmer Axnér (Elis Hallström), 0–8 (24.41) Noah Fromell (Jonas Flodström, Casper Sedell), 0–9 (24.58) Axel Sander (Simon Carlefalk, Noah Fromell), 0–10 (26.11) Melvin Helmersson (Wilmer Axnér, Elis Hallström), 0–11 (26.18) Melvin Helmersson (Viggo Nordin), 0–12 (26.58) Jonas Flodström (Casper Sedell, Wiggo Centervad), 1–12 (28.11) Alwin Eriksson (Marcus Friberg Carlsson), 1–13 (33.29) Jonas Flodström (Wiggo Centervad, Hampus Karlsson).

Tredje perioden: 2–13 (40.53) Liam Andersson, 2–14 (41.41) Lukas Ytter (Simon Carlefalk, Anton Larsson), 2–15 (48.29) Anton Larsson (Noah Fromell, Noah Lagerman), 2–16 (51.20) Noah Lagerman (Lukas Ytter, Anton Larsson), 2–17 (55.13) Melvin Helmersson (Wilmer Axnér, Theo Berglund Länk), 2–18 (57.55) Theo Berglund Länk (Viggo Nordin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skutskär J20: 1-0-4

Lindlöven: 4-0-1