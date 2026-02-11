Lindlöven avgjorde i tredje perioden i segern mot Strömsbro

Lindlöven-seger med 2–1 mot Strömsbro

Lindlövens femte seger på de senaste sex matcherna

Sebastian Falk avgjorde för Lindlöven

Lindlöven vann matchen borta mot Strömsbro i hockeyettan norra efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Lindlöven fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 1–2 (1–0, 0–1, 0–1).

Lindlövens tränare Lennart Hermansson:

– Vi startar matchen lite avvaktande och jag tycker att vi inte riktigt var på tårna. Vi jobbar dock oss in i matchen och jag tycker ändå att andra och tredje perioden var helt okej!

Därmed har Lindlöven vunnit fem matcher i rad i hockeyettan norra.

Örnsköldsvik Hockey nästa för Lindlöven

Strömsbro tog ledningen efter elva minuter genom Kasper Arwefjäll med assist av Joel Holmli.

Lukas Johansson kvitterade för Lindlöven tidigt i andra perioden framspelad av Vilmer Grundström.

13.27 in i tredje perioden nätade Lindlövens Sebastian Falk framspelad av Lukas Johansson och avgjorde matchen. Falk fullbordade därmed lagets vändning.

Med fyra omgångar kvar är Strömsbro på åttonde plats i tabellen medan Lindlöven är på andra plats.

I nästa match möter Strömsbro Borlänge hemma på fredag 13 februari 19.00. Lindlöven möter Örnsköldsvik Hockey lördag 14 februari 17.00 hemma.

Strömsbro–Lindlöven 1–2 (1–0, 0–1, 0–1)

Hockeyettan norra, Testebo Arena

Första perioden: 1–0 (11.18) Kasper Arwefjäll (Joel Holmli).

Andra perioden: 1–1 (22.44) Lukas Johansson (Vilmer Grundström).

Tredje perioden: 1–2 (53.27) Sebastian Falk (Lukas Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 2-1-2

Lindlöven: 5-0-0

Nästa match:

Strömsbro: Borlänge HF, hemma, 13 februari 19.00

Lindlöven: Örnsköldsvik Hockey, hemma, 14 februari 17.00