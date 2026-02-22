Limhamn avgjorde i tredje perioden – vann mot IF Lejonet U18

Limhamn-seger med 8–3 mot IF Lejonet U18

Felix Bergman med tre mål för Limhamn

Tre raka mål för Limhamn

Limhamn vann matchen hemma mot IF Lejonet U18 i U18 division 1 syd C vår. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Limhamn drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 8–3 (2–0, 1–3, 5–0).

Limhamns Felix Bergman tremålsskytt

Tage Almqvist gjorde 1–0 till Limhamn efter bara 1.29 efter pass från Casper Warnestam. Limhamn gjorde 2–0 efter 9.06 när Sylver Hulzebosch hittade rätt efter förarbete av Oliver Fors.

I andra perioden var det i stället IF Lejonet U18 som hade övertaget. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Limhamn spelade bra i tredje perioden och gick från 3–3 till 8–3 genom tre mål av Felix Bergman, ett mål av Olof Marthinsson och ett mål av Sylver Hulzebosch och avgjorde matchen.

Olof Marthinsson gjorde två mål för Limhamn och spelade dessutom fram till två mål, Felix Bergman gjorde tre mål och Sylver Hulzebosch stod för två mål och ett assist.

Limhamn har två segrar och tre förluster och 18–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IF Lejonet U18 har en vinst och fyra förluster och 10–28 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Lejonet med 2–1 efter att matchen gått till förlängning .

Nästa motstånd för Limhamn är Halmstad J18. Lagen möts torsdag 26 februari 19.20 i Halmstad Arena.

Limhamn–IF Lejonet U18 8–3 (2–0, 1–3, 5–0)

U18 division 1 syd C vår, Limhamns Ishall

Första perioden: 1–0 (1.29) Tage Almqvist (Casper Warnestam), 2–0 (9.06) Sylver Hulzebosch (Oliver Fors).

Andra perioden: 3–0 (25.16) Olof Marthinsson, 3–1 (31.06) Valter Vesa (Melker Lavin, Mio Håkansson), 3–2 (33.18) Liam Wetterlöv (Mio Håkansson, Valter Vesa), 3–3 (33.55) Viggo Strid-Salomonsson (Simon Lindahl).

Tredje perioden: 4–3 (48.46) Felix Bergman (Olof Marthinsson), 5–3 (50.00) Felix Bergman (Melker Fagerström Olsson), 6–3 (55.42) Felix Bergman (Olof Marthinsson), 7–3 (55.54) Sylver Hulzebosch (Elmer Möller), 8–3 (58.37) Olof Marthinsson (Sylver Hulzebosch, Elmer Möller).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Limhamn: 2-0-3

IF Lejonet U18: 1-0-4

Nästa match:

Limhamn: Halmstad Hammers HC, borta, 26 februari 19.20