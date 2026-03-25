Likaläge i serien efter Frölundas seger mot Luleå

Seger för Frölunda med 7–0 mot Luleå

Max Friberg avgjorde för Frölunda

Frölunda utan insläppt mål

Frölunda vann på hemmaplan med 7–0 (2–0, 2–0, 3–0) och utjämnade till 1-1 i matchserien mot Luleå i SM-kvartsfinalen.

Frölunda–Luleå – mål för mål

Max Friberg gjorde 1–0 till Frölunda efter tolv minuter efter pass från Filip Cederqvist och Jacob Peterson. Efter 15.40 gjorde laget 2–0 när Filip Cederqvist hittade rätt med assist av Henrik Tömmernes och Jere Innala.

Efter 6.13 i andra perioden slog Max Friberg till på nytt framspelad av Jacob Peterson och Filip Cederqvist och gjorde 3–0. Filip Cederqvist gjorde dessutom 4–0 efter 13.08 på pass av Jacob Peterson och Max Friberg.

Frölunda fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Theodor Niederbach, Jere Innala och Arttu Ruotsalainen.

Filip Cederqvist gjorde två mål för Frölunda och spelade dessutom fram till två mål, Max Friberg gjorde två mål och ett målgivande pass, Jacob Peterson hade tre assists och Arttu Ruotsalainen gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Frölunda–Luleå 7–0 (2–0, 2–0, 3–0)

SM-kvartsfinalen, Scandinavium

Första perioden: 1–0 (12.18) Max Friberg (Filip Cederqvist, Jacob Peterson), 2–0 (15.40) Filip Cederqvist (Henrik Tömmernes, Jere Innala).

Andra perioden: 3–0 (26.13) Max Friberg (Jacob Peterson, Filip Cederqvist), 4–0 (33.08) Filip Cederqvist (Jacob Peterson, Max Friberg).

Tredje perioden: 5–0 (49.27) Jere Innala (Arttu Ruotsalainen, Max Lindholm), 6–0 (52.17) Theodor Niederbach (Arttu Ruotsalainen, Ivar Stenberg), 7–0 (54.39) Arttu Ruotsalainen (Ivar Stenberg, Noah Dower Nilsson).

Ställning i serien: Frölunda–Luleå 1–1

Nästa match:

27 mars, 19.00, Luleå–Frölunda, i Coop Norrbotten Arena