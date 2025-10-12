Lidingö Vikings HC U18 en lätt match för Värmdö

Värmdö vann med 9–4 mot Lidingö Vikings HC U18

Värmdös fjärde seger på de senaste fem matcherna

Edvin Boström med tre mål för Värmdö

Värmdö vann klart när laget mötte Lidingö Vikings HC U18 på bortaplan i U18 allettan östra herr. Slutresultatet blev hela 9–4 (3–1, 4–0, 2–3).

Segern var Värmdös fjärde på de senaste fem matcherna.

Alexander Borgström blev matchvinnare

Värmdö dominerade i första perioden som laget vann med 3–1.

Även i andra perioden var Värmdö starkast och gick från 1–3 till 1–7 genom mål av Zebulon Pavlicek, Alexander Borgström, Elias Ahnfeldt och Alexander Nevala Karlman. Värmdö startade också tredje perioden starkast. Laget gick från 1–7 till 1–8. Lidingö Vikings HC U18 gjorde därefter 3–8.

Därefter var det dock Värmdö som avgjorde. Laget gjorde 3–9 med åtta minuter kvar att spela genom Edvin Boström på pass av Vincent Ryberg och Alexander Borgström. Lidingö Vikings HC U18 hann få in en reducering till och slutresultatet blev 4–9.

Alexander Borgström gjorde ett mål för Värmdö och spelade fram till fyra mål, Edvin Boström stod för fem poäng, varav tre mål, Alexander Nevala Karlman gjorde ett mål och två assist och Elias Ahnfeldt gjorde två mål och ett assist. Aleksis Frelihs gjorde tre mål för Lidingö Vikings HC U18.

Den 23 november möts lagen återigen, då i Ekhallen.

Torsdag 16 oktober möter Lidingö Vikings HC U18 IK Göta borta 20.00 och Värmdö möter Nyköping hemma 19.55.

Lidingö Vikings HC U18–Värmdö 4–9 (1–3, 0–4, 3–2)

U18 allettan östra herr, Exakt Arena

Första perioden: 0–1 (7.21) Edvin Boström (Elias Ahnfeldt, Alexander Nevala Karlman), 1–1 (12.31) Aleksis Frelihs (Filip Jerrå), 1–2 (13.45) Edvin Boström (Victor Svedlund, Elias Fält), 1–3 (19.37) Victor Svedlund (Alexander Borgström, Alexander Nevala Karlman).

Andra perioden: 1–4 (28.15) Zebulon Pavlicek (Elias Fält, Alexander Borgström), 1–5 (28.35) Alexander Borgström (Zebulon Pavlicek, David Svedlund), 1–6 (34.36) Elias Ahnfeldt (Alexander Borgström, Edvin Boström), 1–7 (38.52) Alexander Nevala Karlman (Edvin Boström, Love Lalinder).

Tredje perioden: 1–8 (44.03) Elias Ahnfeldt, 2–8 (45.02) Aleksis Frelihs (Ludvig Jagevik, Viktor Sjöborg), 3–8 (50.56) Aleksis Frelihs, 3–9 (52.41) Edvin Boström (Vincent Ryberg, Alexander Borgström), 4–9 (54.01) Ludvig Jagevik (Carl Mogerud, Victor Hansen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lidingö Vikings HC U18: 1-1-3

Värmdö: 4-0-1

Nästa match:

Lidingö Vikings HC U18: IK Göta, borta, 16 oktober

Värmdö: Nyköpings SK, hemma, 16 oktober