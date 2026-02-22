Lidingö Vikings HC fortsätter vinna mot Järna

Lidingö Vikings HC vann med 4–0 mot Järna

Lidingö Vikings HC:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Elfte raka segern för Lidingö Vikings HC

Järna har varit lite av ett drömmotstånd för Lidingö Vikings HC. På söndagen tog Lidingö Vikings HC ännu en seger hemma mot Järna. Matchen i U18 allettan östra fortsättningsserie slutade 4–0. Det var Lidingö Vikings HC:s fjärde raka seger mot just Järna.

Det här innebär att Lidingö Vikings HC nu har elva segrar i följd i U18 allettan östra fortsättningsserie.

Lidingö Vikings HC–Järna – mål för mål

Säsongens första möte lagen emellan vann Lidingö med 3–1.

Nästa motstånd för Lidingö Vikings HC är Tierps HK U18. Lagen möts söndag 1 mars 14.00 i Vegahallen. Järna tar sig an Tierps HK U18 hemma tisdag 24 februari 19.00.