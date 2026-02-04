Liam Dower Nilsson het när Björklöven besegrade Östersunds IK

Björklöven vann med 5–1 mot Östersunds IK

Björklöven vann på bortaplan mot Östersunds IK i hockeyallsvenskan. 1–5 (0–2, 0–2, 1–1) slutade matchen på onsdagen.

Liam Dower Nilsson gav Björklöven ledningen efter sex minuters spel på passning från Albin Lundin. Laget gjorde också 0–2 efter 9.32 när Gustav Possler slog till.

Efter 6.12 i andra perioden nätade Liam Dower Nilsson på nytt framspelad av Albin Lundin och Lucas Nordsäter och gjorde 0–3. Fredrik Forsberg gjorde dessutom 0–4 efter 14.36 på pass av Albin Lundin och Liam Dower Nilsson.

Efter 1.13 i tredje perioden reducerade Östersunds IK till 1–4 genom Noel Edfeldt. Fler mål än så blev det inte för Östersunds IK. Björklöven avslutade matchen med sitt 1–5-mål med 1.16 kvar att spela genom Lenni Killinen med assist av Joel Mustonen.

Liam Dower Nilsson gjorde två mål för Björklöven och ett assist och Albin Lundin hade tre assists.

Det här betyder att Östersunds IK ligger på nionde plats i tabellen och Björklöven är på andra plats.

Fredag 6 februari 19.00 möter Östersunds IK Nybro hemma i Östersund Arena medan Björklöven spelar hemma mot Modo Hockey.

Östersunds IK–Björklöven 1–5 (0–2, 0–2, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (6.03) Liam Dower Nilsson (Albin Lundin), 0–2 (9.32) Gustav Possler.

Andra perioden: 0–3 (26.12) Liam Dower Nilsson (Albin Lundin, Lucas Nordsäter), 0–4 (34.36) Fredrik Forsberg (Albin Lundin, Liam Dower Nilsson).

Tredje perioden: 1–4 (41.13) Noel Edfeldt, 1–5 (58.44) Lenni Killinen (Joel Mustonen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 3-0-2

Björklöven: 2-1-2

Nästa match:

Östersunds IK: Nybro Vikings IF, hemma, 6 februari 19.00

Björklöven: Modo Hockey, hemma, 6 februari 19.00