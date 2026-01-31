LHC slog Frölunda i måljämn match i Scandinavium

LHC vann med 4–3 mot Frölunda

Jakub Vrana med två mål för LHC

Robin Kovacs matchvinnare för LHC

Ett sent mål avgjorde en målmässigt jämn match för LHC borta mot Frölunda i SHL på lördagen. Matchen slutade 4–3 (0–0, 1–2, 3–1).

I och med detta har Frölunda fyra förluster i rad.

Jakub Vrana gjorde två mål för LHC

Den första perioden slutade 0–0.

Frölunda startade andra perioden vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Linus Weissbach och Filip Cederqvist innan LHC svarade och gjorde 2–1 genom Jakub Vrana.

LHC gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–1 till ledning med 2–4. Kovacs 2–4-mål kom med drygt två minuter kvar av matchen.

Ivar Stenberg reducerade dock för Frölunda med bara två minuter kvar att spela och gav matchen liv igen.

Jakub Vrana gjorde två mål för LHC och spelade fram till ett mål, Mikko Kokkonen hade tre assists och Nicholas Shore stod för tre poäng, varav ett mål. Filip Cederqvist gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Frölunda.

LHC ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Frölunda fortfarande leder serien, tre poäng före Skellefteå.

På torsdag 5 februari 19.00 spelar Frölunda borta mot Växjö och LHC borta mot Timrå IK.

Frölunda–LHC 3–4 (0–0, 2–1, 1–3)

SHL, Scandinavium

Andra perioden: 1–0 (21.49) Linus Weissbach (Filip Cederqvist, Henrik Tömmernes), 2–0 (33.20) Filip Cederqvist (Jere Innala, Linus Weissbach), 2–1 (37.37) Jakub Vrana (Nicholas Shore, Mikko Kokkonen).

Tredje perioden: 2–2 (46.08) Jakub Vrana (Nicholas Shore, Mikko Kokkonen), 2–3 (52.07) Nicholas Shore (Mikko Kokkonen, Jakub Vrana), 2–4 (57.59) Robin Kovacs (Christoffer Ehn), 3–4 (58.48) Ivar Stenberg (Theodor Niederbach, Filip Cederqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 1-1-3

LHC: 2-1-2

Nästa match:

Frölunda: Växjö Lakers HC, borta, 5 februari 19.00

LHC: Timrå IK, borta, 5 februari 19.00