LHC J20 starkast – efter två sena mål mot SSK U20

Seger för LHC J20 med 5–4 efter förlängning

Wilhelm Hasselhuhn med två mål för LHC J20

David Norgren matchvinnare för LHC J20

Det var lika efter 60 minuter efter en sen kvittering av LHC J20:s Wilhelm Hasselhuhn och i förlängningen kunde LHC J20 avgöra den jämna matchen borta mot SSK U20 i U20 nationell södra genom David Norgren efter 2. 35. Slutresultatet blev 4–5 (0–1, 2–0, 2–3, 0–1).

Wilhelm Hasselhuhn tvåmålsskytt för LHC J20

LHC J20 tog ledningen efter 17 minuter genom Axel Bjurman framspelad av Oscar Emvall och Oscar Holmertz.

Efter 7.00 i andra perioden slog Axel Klingvall till på pass av Axel Diberius och Roko Gorsic och kvitterade för SSK U20. Alexander Hjorth gjorde dessutom 2–1 efter 16.00 framspelad av Nils Håkansson och Axel Klingvall.

Efter 1.19 i tredje perioden gjorde SSK U20 3–1 genom Winston Cummings.

LHC J20 reducerade och kvitterade till 3–3 genom Wilhelm Hasselhuhn och Gustav Pettersson i tredje perioden.

SSK U20 tog ledningen på nytt genom Axel Diberius med 2.29 kvar i perioden.

LHC J20 gjorde 4–4 genom Wilhelm Hasselhuhn med 54 sekunder kvar av perioden.

Stor matchhjälte för LHC J20 2.35 in i förlängningen blev David Norgren med det avgörande förlängningsmålet.

LHC J20:s Oscar Emvall hade tre assists. Axel Klingvall gjorde ett mål och totalt tre poäng för SSK U20.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Södertälje SK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Linköping HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa omgång har SSK U20 LHC J20 borta i Stångebro Ishall, onsdag 4 mars 19.00. LHC J20 spelar borta mot VIK Hockey U20 söndag 1 mars 12.00.

SSK U20–LHC J20 4–5 (0–1, 2–0, 2–3, 0–1)

U20 nationell södra, Scaniarinken

Första perioden: 0–1 (17.44) Axel Bjurman (Oscar Emvall, Oscar Holmertz).

Andra perioden: 1–1 (27.00) Axel Klingvall (Axel Diberius, Roko Gorsic), 2–1 (36.00) Alexander Hjorth (Nils Håkansson, Axel Klingvall).

Tredje perioden: 3–1 (41.19) Winston Cummings (Ludvig Söderberg), 3–2 (46.33) Wilhelm Hasselhuhn (Oscar Emvall, Milton Carpenhammar), 3–3 (56.08) Gustav Pettersson (Edwin Lundqvist, Melvin Nilsson), 4–3 (57.31) Axel Diberius (Axel Klingvall, Roko Gorsic), 4–4 (59.06) Wilhelm Hasselhuhn (Oscar Emvall, Milton Carpenhammar).

Förlängning: 4–5 (62.35) David Norgren (Ossie Liljeblad).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U20: 2-1-2

LHC J20: 3-1-1

Nästa match:

SSK U20: Linköping HC, borta, 4 mars 19.00

LHC J20: VIK Västerås HK, borta, 1 mars 12.00