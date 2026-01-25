Leon Matthiasson gjorde två mål när Vita Hästen vann mot Halmstad

Vita Hästen segrade – 6–3 mot Halmstad

Vita Hästens åttonde seger på de senaste nio matcherna

Leon Matthiasson med två mål för Vita Hästen

Det blev Vita Hästen som vann matchen hemma mot Halmstad i hockeyettan södra på söndagen. 6–3 (1–1, 2–1, 3–1) slutade matchen.

– En stabil insats mot ett av topplagen. Ett ställningskrig under stora delar av matchen. Där vi går segrande till slut. Vi gav publiken en anledning att komma tillbaka hoppas vi, kommenterade Vita Hästens assisterande tränare Jonatan Arildsson.

Vita Hästen har skapat en skön vinnarkänsla i Himmelstalundshallen. Segern mot Halmstad betyder att laget har vunnit fyra raka matcher på hemmaplan.

Leon Matthiasson tvåmålsskytt för Vita Hästen

Tobias Abrahamsson gav Vita Hästen ledningen efter 13 minuters spel med assist av Carl-Henrik Edwardsson och Erik Palmqvist. 1–1 kom efter 18.41 när Martin Pärna hittade rätt efter pass från Victor Gagic och Melker Iversen.

Halmstad gjorde 1–2 genom Alexander Klarin efter 1.56 i andra perioden.

Jesper Sellin och Leon Matthiasson såg till att Vita Hästen vände till ledning med 3–2.

Vita Hästen hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.13 genom Leon Matthiasson och gick upp till 5–2 innan Halmstad svarade.

Slutresultatet blev 6–3 i Vita Hästens favör.

Vita Hästen stannar därmed i serieledning och Halmstad på femte plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Vita Hästen med 5–4 efter förlängning .

Onsdag 28 januari 19.00 möter Vita Hästen Dalen borta i Husqvarna Garden medan Halmstad spelar borta mot Karlskrona.

Vita Hästen–Halmstad 6–3 (1–1, 2–1, 3–1)

Hockeyettan södra, Himmelstalundshallen

Första perioden: 1–0 (13.03) Tobias Abrahamsson (Carl-Henrik Edwardsson, Erik Palmqvist), 1–1 (18.41) Martin Pärna (Victor Gagic, Melker Iversen).

Andra perioden: 1–2 (21.56) Alexander Klarin (William Gustafsson, Andreas Andersson), 2–2 (23.31) Jesper Sellin (Oliver Bohm, Gustav Lindberg), 3–2 (33.05) Leon Matthiasson (Jesper Samuelsson, Emil Öhrwall).

Tredje perioden: 4–2 (43.13) Leon Matthiasson (Gustav Lindberg, Jesper Sellin), 5–2 (57.00) Adam Aunes Johansson (Casper Östberg, Jesper Samuelsson), 5–3 (58.03) Oscar Johnsson (Hampus Johansson, Alexander Artursson), 6–3 (58.49) Helmer Styf (Alexander Lundman, Emil Öhrwall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 4-0-1

Halmstad: 3-0-2

Nästa match:

Vita Hästen: HC Dalen, borta, 28 januari 19.00

Halmstad: Karlskrona HK, borta, 28 januari 19.00