Leon Draisaitl fixade segern för Edmonton i matchen mot Calgary
Det blev ett hattrick för Edmontons Leon Draisaitl i matchen mot Calgary i NHL. Edmonton vann på hemmaplan med 5–1 (2–1, 2–0, 1–0).
Segern var Edmontons fjärde på de senaste fem matcherna.
Edmonton tog ledningen i första perioden genom Ryan Nugent-Hopkins.
Calgary kvitterade till 1–1 genom Mackenzie Weegar med 4.02 kvar att spela.
Edmonton gjorde 2–1 genom Leon Draisaitl efter 19.43 i matchen.
Efter 1.59 i andra perioden slog Leon Draisaitl till återigen på pass av Connor McDavid och Evan Bouchard och gjorde 3–1.
Zach Hyman gjorde dessutom 4–1 efter 11.55 framspelad av Connor McDavid.
5.38 in i tredje perioden nätade Edmontons Leon Draisaitl på nytt på pass av Zach Hyman och Connor McDavid och ökade ledningen.
Edmontons Connor McDavid hade fem assists, Zach Hyman stod för ett mål och två assists och Leon Draisaitl gjorde tre mål.
Lagens första möte för säsongen vann Calgary med 4–3 efter avgörande på straffar.
De båda lagen möts igen söndag 28 december 04.00, i Scotiabank Saddledome.
Edmonton–Calgary 5–1 (2–1, 2–0, 1–0)
NHL, Rogers Place
Första perioden: 1–0 (6.48) Ryan Nugent-Hopkins (Evan Bouchard, Connor McDavid), 1–1 (15.58) Mackenzie Weegar (Mikael Backlund), 2–1 (19.43) Leon Draisaitl (Zach Hyman, Connor McDavid).
Andra perioden: 3–1 (21.59) Leon Draisaitl (Connor McDavid, Evan Bouchard), 4–1 (31.55) Zach Hyman (Connor McDavid).
Tredje perioden: 5–1 (45.38) Leon Draisaitl (Zach Hyman, Connor McDavid).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Edmonton: 4-0-1
Calgary: 3-0-2
Nästa match:
Edmonton: Calgary Flames, borta, 28 december 04.00
Calgary: Edmonton Oilers, hemma, 28 december 04.00
