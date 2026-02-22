Leksands starka svit mot Björklöven U18 fortsätter

Leksand vann med 8–3 mot Björklöven U18

Noel Nord fyramålsskytt för Leksand

Andra raka segern för Leksand

Björklöven U18 har varit lite av ett favoritmotstånd för Leksand. På söndagen tog Leksand ännu en seger borta mot Björklöven U18. Matchen i U18 Nationell norra slutade hela 8–3 (4–1, 2–2, 2–0). Det var Leksands åttonde raka seger mot just Björklöven U18.

Snackisen var Noel Nord – som gjorde hela fyra av Leksands mål.

Därmed har Leksand fem raka segrar på bortaplan.

Leksand tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 17 sekunder genom Albin Kihlman och gick upp till 0–3. Björklöven U18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Leksand dock ryckt åt sig ledningen med 1–4.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 3–6.

8.32 in i tredje perioden slog Alwin Jarl till framspelad av Kalle Almqvist och Lukas Lissel och ökade ledningen. Noel Nord stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–8-mål med 1.40 kvar att spela framspelad av Arvid Hultgren. 3–8-målet blev matchens sista.

Björklöven U18 har två vinster och tre förluster och 18–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leksand har tre vinster och två förluster och 18–14 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Leksand med 6–5 efter straffar.

Lördag 28 februari möter Björklöven U18 Skellefteå AIK U18 borta 12.00 och Leksand möter Täby borta 16.40.

Björklöven U18–Leksand 3–8 (1–4, 2–2, 0–2)

U18 Nationell norra

Första perioden: 0–1 (0.17) Albin Kihlman (Eliaz Sjökvist), 0–2 (4.10) Noel Nord (Ludvig Stålhandske, Loui Karlsson), 0–3 (6.44) Pelle Ytfeldt (Noel Nord, Troy Fransson), 1–3 (10.42) Nick Travergård (Erik Björkman, Kristaps Katkovskis), 1–4 (19.07) Noel Nord (Loui Karlsson).

Andra perioden: 2–4 (21.11) Nick Travergård (Erik Björkman), 2–5 (24.16) Noel Nord (Loui Karlsson), 3–5 (24.56) Victor Meneghetti, 3–6 (39.00) Arvid Hultgren (Karl Ytfeldt).

Tredje perioden: 3–7 (48.32) Alwin Jarl (Kalle Almqvist, Lukas Lissel), 3–8 (58.20) Noel Nord (Arvid Hultgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven U18: 2-0-3

Leksand: 3-1-1

Nästa match:

Björklöven U18: Skellefteå AIK, borta, 28 februari 12.00

Leksand: IFK Täby HC, borta, 28 februari 16.40