Leksands Lukas Vejdemo matchhjälte mot LHC

Leksand-seger med 1–0 mot LHC

Lukas Vejdemo matchvinnare för Leksand

Tredje raka segern för Leksand

Leksand vann med 1–0 mot LHC på bortaplan i SHL. Matchens enda mål gjorde Lukas Vejdemo, inskickat i andra perioden.

Det här var Leksands sjunde nolla den här säsongen.

LHC–Leksand – mål för mål

LHC har en vinst och fyra förluster och 10–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leksand har tre vinster och två förluster och 8–9 i målskillnad.

Det här betyder att LHC är kvar på elfte plats och Leksand stannar sist, på 14:e plats, i serien.

Torsdag 26 februari 19.00 möter LHC Växjö borta i Vida Arena medan Leksand spelar borta mot Färjestad.

LHC–Leksand 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)

SHL, Saab Arena

Andra perioden: 0–1 (32.48) Lukas Vejdemo (Alexander Lundqvist, Arvid Eljas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC: 1-1-3

Leksand: 3-0-2

Nästa match:

LHC: Växjö Lakers HC, borta, 26 februari 19.00

Leksand: Färjestads BK, borta, 26 februari 19.00