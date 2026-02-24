Leksands Lukas Vejdemo matchhjälte mot LHC
- Leksand-seger med 1–0 mot LHC
- Lukas Vejdemo matchvinnare för Leksand
- Tredje raka segern för Leksand
Leksand vann med 1–0 mot LHC på bortaplan i SHL. Matchens enda mål gjorde Lukas Vejdemo, inskickat i andra perioden.
Det här var Leksands sjunde nolla den här säsongen.
LHC–Leksand – mål för mål
LHC har en vinst och fyra förluster och 10–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leksand har tre vinster och två förluster och 8–9 i målskillnad.
Det här betyder att LHC är kvar på elfte plats och Leksand stannar sist, på 14:e plats, i serien.
Torsdag 26 februari 19.00 möter LHC Växjö borta i Vida Arena medan Leksand spelar borta mot Färjestad.
LHC–Leksand 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)
SHL, Saab Arena
Andra perioden: 0–1 (32.48) Lukas Vejdemo (Alexander Lundqvist, Arvid Eljas).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
LHC: 1-1-3
Leksand: 3-0-2
Nästa match:
LHC: Växjö Lakers HC, borta, 26 februari 19.00
Leksand: Färjestads BK, borta, 26 februari 19.00
