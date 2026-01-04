Leksand vinnare mot Luleå U18 – avgjorde i förlängningen

Seger för Leksand med 5–4 efter förlängning

Alwin Jarl tvåmålsskytt för Leksand

Adam Andersson avgjorde för Leksand

Det blev en riktigt tajt match när Luleå U18 tog emot Leksand i U18 Nationell norra herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 5–4 (1–1, 1–1, 2–2, 1–0). Matchhjälte blev Adam Andersson, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Alwin Jarl gjorde två mål för Leksand

Luleå U18 tog ledningen efter 6.48 genom Benjamin Nyström på pass av Lo Axelsson och Jesse Suopanki.

Leksand kvitterade genom Pax Kleffner efter pass från Adam Andersson och Kalle Almqvist efter 17.25.

Efter 8.16 i andra perioden slog Måns Pohjanen till framspelad av Leonards Aleksandrs Grundmanis och Benjamin Nyström och gav Luleå U18 ledningen.

Leksands Alwin Jarl gjorde 2–2 efter 13.13 på pass av Alfred Mix och Karl Ytfeldt.

Luleå U18 gjorde 3–2 genom Jan Rejthar efter 25 sekunder i tredje perioden.

Leksand kvitterade till 3–3 genom Leonard Torgner tidigt i perioden av perioden.

Luleå U18 tog ledningen på nytt genom Benjamin Nyström som gjorde sitt andra mål efter 4.38.

Leksand gjorde 4–4 genom Alwin Jarl efter 12.54 av perioden.

I förlängningen tog det 4.56 innan Leksand också avgjorde till 5–4. Matchvinnare för bortalaget blev Adam Andersson.

Adam Andersson gjorde ett mål för Leksand och spelade fram till två mål. Benjamin Nyström stod för tre poäng, varav två mål för Luleå U18.

När lagen senast möttes blev det seger för Luleå U18 med 4–1.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 februari i Tegera Arena.

I nästa omgång har Luleå U18 Östersunds IK U18 borta i Östersund Arena, lördag 10 januari 14.45. Leksand spelar borta mot Skellefteå AIK U18 måndag 5 januari 12.00.

Luleå U18–Leksand 4–5 (1–1, 1–1, 2–2, 0–1)

U18 Nationell norra herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (6.48) Benjamin Nyström (Lo Axelsson, Jesse Suopanki), 1–1 (17.25) Pax Kleffner (Adam Andersson, Kalle Almqvist).

Andra perioden: 2–1 (28.16) Måns Pohjanen (Leonards Aleksandrs Grundmanis, Benjamin Nyström), 2–2 (33.13) Alwin Jarl (Alfred Mix, Karl Ytfeldt).

Tredje perioden: 3–2 (40.25) Jan Rejthar (Sander Von Krusenstierna), 3–3 (43.01) Leonard Torgner (Loui Karlsson), 4–3 (44.38) Benjamin Nyström (Melvin Wande, Jesse Suopanki), 4–4 (52.54) Alwin Jarl (Pax Kleffner, Adam Andersson).

Förlängning: 4–5 (64.56) Adam Andersson.

Nästa match:

Luleå U18: Östersunds IK, borta, 10 januari 14.45

Leksand: Skellefteå AIK, borta, 5 januari 12.00

