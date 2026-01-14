Leksand vann toppmötet mot Mora med 5–1

Leksand-seger med 5–1 mot Mora

Leksands fjärde seger på de senaste fem matcherna

Neo Karling avgjorde för Leksand

Leksand tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Mora i U20 nationell norra på onsdagen med 5–1 (1–0, 1–0, 3–1). En viktig seger i toppen av tabellen.

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Leksand ligger kvar på tredje plats i tabellen och Mora på andra plats.

Segern var Leksands fjärde på de senaste fem matcherna.

Leksand–Mora – mål för mål

Leksand tog ledningen efter 19.55 genom Kim Ojala assisterad av Pax Kleffner och Gustav Svedlund.

Efter 11.22 i andra perioden slog Neo Karling till framspelad av Birk Hjelmås och Gustav Svedlund och gjorde 2–0.

15 sekunder in i tredje perioden fick Zaki Crookes utdelning framspelad av August Lissel och ökade ledningen. 10.36 in i perioden nätade Moras Colin Wetterberg på pass av Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen och Victor Engebråten Kopperstad och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Mora. Efter 16.44 slog Jan-Christian Kneubühler till framspelad av Kim Ojala och ökade ledningen för Leksand. Laget avslutade matchen med sitt 5–1-mål med 1.25 kvar att spela genom Måns Dufva på pass av August Lissel och Jan-Christian Kneubühler.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Mora vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 24 januari. Då möter Leksand Modo Hockey U20 i Clas Ohlson Foundation Arena 11.00. Mora tar sig an Björklöven hemma 17.00.

Leksand–Mora 5–1 (1–0, 1–0, 3–1)

U20 nationell norra, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (19.55) Kim Ojala (Pax Kleffner, Gustav Svedlund).

Andra perioden: 2–0 (31.22) Neo Karling (Birk Hjelmås, Gustav Svedlund).

Tredje perioden: 3–0 (40.15) Zaki Crookes (August Lissel), 3–1 (50.36) Colin Wetterberg (Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen, Victor Engebråten Kopperstad), 4–1 (56.44) Jan-Christian Kneubühler (Kim Ojala), 5–1 (58.35) Måns Dufva (August Lissel, Jan-Christian Kneubühler).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 4-0-1

Mora: 3-1-1

Nästa match:

Leksand: Modo Hockey, hemma, 24 januari 11.00

Mora: IF Björklöven, hemma, 24 januari 17.00