Leksand vann efter förlängning mot Örebro Hockey U18

Leksand segrade – 3–2 efter förlängning

Leksands sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Hugo Altörn matchvinnare för Leksand

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Leksand avgöra den jämna matchen hemma mot Örebro Hockey U18 i U18 regional väst topp 6 herr. Slutresultatet blev 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 1–0). Hugo Altörn spelade en avgörande roll för Leksand med det vinnande målet i förlängningen.

Segern var Leksands sjunde på de senaste åtta matcherna.

Leksand–Örebro Hockey U18 – mål för mål

Noel Nord gav Leksand ledningen efter 9.19 med assist av Leonard Torgner och Loui Karlsson.

Efter 14.45 i andra perioden nätade Loui Karlsson framspelad av Noel Nord och Leonard Torgner och gjorde 2–0.

13.26 in i tredje perioden slog Lucas Roynezon till på pass av Olle Törnqvist och William Aaram Olsen och reducerade.

Efter 13.59 slog Anton Hellgren till på pass av Benjamin Ask Haglund och Oliver Franke och kvitterade för Örebro Hockey U18.

Stor matchhjälte för Leksand blev Hugo Altörn som 1.27 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Det här var Leksands fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Örebro Hockey U18:s tredje uddamålsförlust.

Resultaten i sista omgången innebär att Leksand slutar på tredje plats och Örebro Hockey U18 på fjärde plats. Båda lagen är därmed klara för slutspel.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Leksand–Örebro Hockey U18 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 1–0)

U18 regional väst topp 6 herr, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (9.19) Noel Nord (Leonard Torgner, Loui Karlsson).

Andra perioden: 2–0 (34.45) Loui Karlsson (Noel Nord, Leonard Torgner).

Tredje perioden: 2–1 (53.26) Lucas Roynezon (Olle Törnqvist, William Aaram Olsen), 2–2 (53.59) Anton Hellgren (Benjamin Ask Haglund, Oliver Franke).

Förlängning: 3–2 (61.27) Hugo Altörn (Eliaz Sjökvist, Pelle Ytfeldt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 5-0-0

Örebro Hockey U18: 3-1-1