Leksand utjämnade matchserien mot Modo Hockey U18
Följ HockeySverige på
Google news
- Leksand segrade – 4–0 mot Modo Hockey U18
- Leo Gürler avgjorde för Leksand
- Leksands starka defensiv briljerade
Leksand segrade på bortaplan och utjämnade till 1-1 i matchserien mot Modo Hockey U18 i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet. Matchen slutade 4–0 (1–0, 2–0, 1–0).
Modo Hockey U18 nästa för Leksand
Leo Gürler gav Leksand ledningen efter 15.52 assisterad av Albin Kihlman.
Efter 1.19 i andra perioden nätade Noel Nord på pass av Leonard Torgner och Loui Karlsson och gjorde 0–2. Loui Karlsson gjorde dessutom 0–3 efter 7.17 framspelad av Noel Nord.
Eliaz Sjökvist gjorde också 0–4 med assist av Leo Gürler och Albin Kihlman efter 7.38 i tredje perioden.
Nästa match spelas på söndag 12.00.
Modo Hockey U18–Leksand 0–4 (0–1, 0–2, 0–1)
Åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet
Första perioden: 0–1 (15.52) Leo Gürler (Albin Kihlman).
Andra perioden: 0–2 (21.19) Noel Nord (Leonard Torgner, Loui Karlsson), 0–3 (27.17) Loui Karlsson (Noel Nord).
Tredje perioden: 0–4 (47.38) Eliaz Sjökvist (Leo Gürler, Albin Kihlman).
Ställning i serien: Modo Hockey U18–Leksand 1–1
Nästa match:
22 mars, 12.00, Modo Hockey U18–Leksand
Den här artikeln handlar om: