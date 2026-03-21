Leksand utjämnade matchserien mot Modo Hockey U18

Leksand segrade – 4–0 mot Modo Hockey U18

Leo Gürler avgjorde för Leksand

Leksands starka defensiv briljerade

Leksand segrade på bortaplan och utjämnade till 1-1 i matchserien mot Modo Hockey U18 i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet. Matchen slutade 4–0 (1–0, 2–0, 1–0).

Leo Gürler gav Leksand ledningen efter 15.52 assisterad av Albin Kihlman.

Efter 1.19 i andra perioden nätade Noel Nord på pass av Leonard Torgner och Loui Karlsson och gjorde 0–2. Loui Karlsson gjorde dessutom 0–3 efter 7.17 framspelad av Noel Nord.

Eliaz Sjökvist gjorde också 0–4 med assist av Leo Gürler och Albin Kihlman efter 7.38 i tredje perioden.

Nästa match spelas på söndag 12.00.

Modo Hockey U18–Leksand 0–4 (0–1, 0–2, 0–1)

Åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet

Första perioden: 0–1 (15.52) Leo Gürler (Albin Kihlman).

Andra perioden: 0–2 (21.19) Noel Nord (Leonard Torgner, Loui Karlsson), 0–3 (27.17) Loui Karlsson (Noel Nord).

Tredje perioden: 0–4 (47.38) Eliaz Sjökvist (Leo Gürler, Albin Kihlman).

Ställning i serien: Modo Hockey U18–Leksand 1–1

Nästa match:

22 mars, 12.00, Modo Hockey U18–Leksand