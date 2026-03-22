Leksand klart för kvartsfinal – slog Modo Hockey U18 i avgörande matchen

Leksands Isak Leino tvåmålsskytt

Andra raka segern för Leksand

Segern borta i tredje matchen med 4–3 (1–3, 1–0, 2–0) gör att Leksand har vunnit matchserien mot Modo Hockey U18 i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet. Leksand vann serien med 2-1.

Modo Hockey U18 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.28 genom Leon Schenk och gick upp till 2–0. Leksand kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Modo Hockey U18 dock ryckt åt sig ledningen med 3–1.

Efter 10.57 i andra perioden nätade Leo Gürler och reducerade åt Leksand.

Alfred Mix kvitterade för laget tidigt i tredje perioden efter pass från Hugo Altörn. 10.53 in i tredje perioden nätade Leksands Isak Leino återigen på pass av Hugo Altörn och Lukas Lissel och avgjorde matchen. Leino fullbordade därmed Leksands vändning.

Leksands Hugo Altörn hade tre assists.

Leksand är nu klart för kvartsfinal.

Modo Hockey U18–Leksand 3–4 (3–1, 0–1, 0–2)

Åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet

Första perioden: 1–0 (2.28) Leon Schenk (Oscar Westberg), 2–0 (5.51) Leo Rubing (Kid Åkerman), 2–1 (9.58) Isak Leino (Hugo Altörn, Lukas Lissel), 3–1 (13.56) Kristian Hägglöf (Gordon Palmgren).

Andra perioden: 3–2 (30.57) Leo Gürler.

Tredje perioden: 3–3 (41.49) Alfred Mix (Hugo Altörn), 3–4 (50.53) Isak Leino (Hugo Altörn, Lukas Lissel).

Slutresultat i serien: Modo Hockey U18–Leksand 1–2