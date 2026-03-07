Leksand bröt Brynäs fina segersvit

Seger för Leksand med 2–1 mot Brynäs

Leksands fjärde seger på de senaste fem matcherna

Loui Karlsson avgjorde för Leksand

Efter åtta raka segrar i U18 Nationell norra så tog Brynäs vinstsvit slut hemma mot Leksand. Matchen på lördagen i Monitor ERP Arena slutade 1–2 (1–1, 0–1, 0–0).

Det här var första gången den här säsongen som det blev förlust på hemmaplan för Brynäs.

Segern var Leksands fjärde på de senaste fem matcherna.

Brynäs–Leksand – mål för mål

Leonard Torgner gjorde 1–0 till Leksand efter bara 3.58 på passning från Karl Ytfeldt och Troy Fransson. Brynäs kvitterade genom Leon Roos efter förarbete från Leo Sumenkovic och Tim Lindstein efter 18.24.

Efter 4.55 i andra perioden nätade Loui Karlsson framspelad av Troy Fransson och Leonard Torgner och gav Leksand ledningen.

I tredje perioden höll Leksand i sin 2–1-ledning och vann.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Brynäs tar sig an Mora i nästa match borta söndag 8 mars 12.00. Leksand möter samma dag 13.00 Almtuna borta.

Brynäs–Leksand 1–2 (1–1, 0–1, 0–0)

U18 Nationell norra, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (3.58) Leonard Torgner (Karl Ytfeldt, Troy Fransson), 1–1 (18.24) Leon Roos (Leo Sumenkovic, Tim Lindstein).

Andra perioden: 1–2 (24.55) Loui Karlsson (Troy Fransson, Leonard Torgner).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-0-1

Leksand: 4-0-1

Nästa match:

Brynäs: Mora IK, borta, 8 mars 12.00

Leksand: Almtuna IS, borta, 8 mars 13.00