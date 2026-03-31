Leksand besegrade Mora i femte matchen

Leksand segrade – 3–1 mot Mora

Kim Ojala matchvinnare för Leksand

Tredje raka segern för Leksand

Segern borta i avgörande matchen med 3–1 (1–0, 2–1, 0–0) gör att Leksand nu har avgjort matchserien mot Mora i kvartsfinalen i U20-SM. Leksand vann med 3-2 i matcher.

Mora–Leksand – mål för mål

Leksand tog ledningen efter 11.59 genom Måns Dufva assisterad av Gustav Svedlund och Zaki Crookes.

Mora kvitterade till 1–1 redan efter efter 2.17 i andra perioden genom Simon Ramberg. Efter 5.26 i andra perioden slog Kim Ojala till på pass av Tinus Luc Koblar och Jan-Christian Kneubühler och gav Leksand ledningen. August Lissel gjorde dessutom 1–3 efter 7.11 framspelad av Rocky Langvardt och Zaki Crookes. Målet var August Lissels femte i kvartsfinalen i U20-SM.

Tredje perioden blev mållös och Leksand höll i sin 3–1-ledning och vann.