Leksand avgjorde i förlängningen mot Timrå U20

Leksand-seger med 2–1 efter förlängning

Pax Kleffner matchvinnare för Leksand

Andra förlusten i följd för Timrå U20

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Leksand avgöra den jämna matchen borta mot Timrå U20 i U20 nationell norra. Slutresultatet blev 1–2 (1–1, 0–0, 0–0, 0–1). Pax Kleffner stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Leksand.

AIK nästa för Leksand

Första perioden var jämn. Timrå U20 inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Lucas Brauer efter bara 58 sekunder, men Leksand kvitterade genom Vilgot Lidén efter 12.37.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning. I förlängningen tog det 4.42 till Leksand också avgjorde till 2–1. Matchvinnare för bortalaget blev Pax Kleffner, på pass av William Wiman.

Det här var Timrå U20:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Leksands andra uddamålsseger.

Lagens första möte för säsongen vann Leksand med 7–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 25 oktober. Då möter Timrå U20 Modo Hockey U20 i Hägglunds Arena 17.00. Leksand tar sig an AIK hemma 14.30.

Timrå U20–Leksand 1–2 (1–1, 0–0, 0–0, 0–1)

U20 nationell norra, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (0.58) Lucas Brauer (David Slacik), 1–1 (12.37) Vilgot Lidén.

Förlängning: 1–2 (64.42) Pax Kleffner (William Wiman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå U20: 1-3-1

Leksand: 3-1-1

Nästa match:

Timrå U20: Modo Hockey, borta, 25 oktober

Leksand: AIK, hemma, 25 oktober