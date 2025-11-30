Larsson och Hammarqvist bakom Häradsbygdens avgörande mot Avesta

Häradsbygden vann med 3–2 mot Avesta

Isac Fors avgjorde för Häradsbygden

Tre mål för Häradsbygden utan svar

Häradsbygden vann borta mot Avesta i U18 division 1 västra B herr med 3–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Nils Larsson gjorde 2–1 och Elliot Hammarqvist drygt en minut senare gjorde 2–2 i sista perioden.

Avesta–Häradsbygden – mål för mål

Loui Thorén Hedblom gjorde 1–0 till Avesta efter 16 minuter assisterad av Mio Johnsson Berger.

Efter 6.03 i andra perioden gjorde Avesta 2–0 genom Victor Österberg.

Häradsbygden reducerade och kvitterade till 2–2 genom Nils Larsson och Elliot Hammarqvist.

Isac Fors gav laget ledningen tidigt i tredje perioden med assist av Elliot Hammarqvist och Nils Backlund. Därmed hade Häradsbygden vänt matchen.

Det här var Häradsbygdens tredje uddamålsseger.

När lagen möttes senast vann Avesta BK med 5–2.

Torsdag 4 december 19.30 spelar Avesta borta mot Ludvika/Smedjebacken. Häradsbygden möter Borlänge Hockey 2 hemma i Clas Ohlson Foundation Arena onsdag 3 december 19.15.

Avesta–Häradsbygden 2–3 (1–0, 1–2, 0–1)

U18 division 1 västra B herr, Avestahallen

Första perioden: 1–0 (16.57) Loui Thorén Hedblom (Mio Johnsson Berger).

Andra perioden: 2–0 (26.03) Victor Österberg (Oliver Almkärr, Loui Thorén Hedblom), 2–1 (37.28) Nils Larsson (Kevin Smeds, Isac Fors), 2–2 (38.40) Elliot Hammarqvist (Albin Engelmark, Nils Backlund).

Tredje perioden: 2–3 (43.32) Isac Fors (Elliot Hammarqvist, Nils Backlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Avesta: 3-0-2

Häradsbygden: 2-0-3

Nästa match:

Avesta: Ludvika HF/Smedjebackens HC, borta, 4 december

Häradsbygden: Borlänge HF 2, hemma, 3 december