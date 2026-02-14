Kungälv vann toppmötet med IF Troja-Ljungby

Kungälv-seger med 2–1 efter förlängning

Kungälvs femte seger på de senaste sex matcherna

Ebbe Uller avgjorde för Kungälv

Kungälv tog en tung seger på bortaplan mot IF Troja-Ljungby i toppmötet i U20 region syd vår på lördagen. Matchen slutade 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–1) efter förlängning.

Med en omgång kvar är IF Troja-Ljungby fortfarande i serieledning, tre poäng före Borås, medan Kungälv är på tredje plats.

Ebbe Uller slog till 3.16 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Kungälv hade förlorat de senaste fem mötena mot IF Troja-Ljungby inför dagens möte.

Med det tog bortalaget Kungälv en skön revansch, eftersom IF Troja-Ljungby vann senaste mötet lagen emellan med hela 5–0.

Halmstad HF nästa för Kungälv

Första perioden blev mållös.

Det var först 9.32 in i andra perioden som IF Troja-Ljungby tog ledningen genom Nils Håkansson på passning från Adam Krpec och Jaidy Van Mourik. Efter 17.30 i andra perioden slog Wilhelm Sjöberg till på pass av Ebbe Uller och kvitterade för Kungälv.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

I förlängningen tog det 3.16 innan Kungälv också avgjorde till 2–1. Stor matchhjälte blev Ebbe Uller, på pass av Theo Blomnell.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har IF Troja-Ljungby vunnit.

Lördag 21 februari möter IF Troja-Ljungby Borås borta 14.30 och Kungälv möter Halmstad HF hemma 16.05.

IF Troja-Ljungby–Kungälv 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

U20 region syd vår, SP Arena

Andra perioden: 1–0 (29.32) Nils Håkansson (Adam Krpec, Jaidy Van Mourik), 1–1 (37.30) Wilhelm Sjöberg (Ebbe Uller).

Förlängning: 1–2 (63.16) Ebbe Uller (Theo Blomnell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IF Troja-Ljungby: 3-2-0

Kungälv: 4-0-1

Nästa match:

IF Troja-Ljungby: Borås HC, borta, 21 februari 14.30

Kungälv: Halmstad Hammers HC, hemma, 21 februari 16.05