Kungälv vann igen mot Hisingen

Seger för Kungälv med 7–2 mot Hisingen

Kungälvs åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Kungälvs Melvin Holgers tvåmålsskytt

Hisingen är ett favoritmotstånd för Kungälv och på torsdagen tog Kungälv ännu en seger borta mot just Hisingen. Matchen i U18 division 1 syd A vår slutade hela 7–2 (4–1, 1–1, 2–0). Det var Kungälvs femte raka seger mot just Hisingen.

I och med detta har Kungälv hela åtta raka segrar i U18 division 1 syd A vår.

Noel Linnard matchvinnare för Kungälv

Kungälv hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter tio sekunder genom Melvin Holgers och gick upp till 0–2. Hisingen kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Kungälv dock ryckt åt sig ledningen med 1–4.

Arvid Blackås reducerade för Hisingen efter 2.46 in i andra perioden efter pass från Hjalmar Kinnander och Olof Lagerlöf. Efter 8.53 i andra perioden slog Emrik Väster till framspelad av Noel Linnard och Carl Von Braun och gjorde 2–5.

1.17 in i tredje perioden slog Erik Wunsch till på pass av Elwin Dunhäll och ökade ledningen. Efter 13.29 nätade Viggo Abrahamsson framspelad av Melvin Holgers och Noel Linnard och ökade ledningen för Kungälv. Det fastställde slutresultatet till 2–7.

Noel Linnard gjorde ett mål för Kungälv och fyra assist, Melvin Holgers stod för fyra poäng, varav två mål och Carl Von Braun hade tre assists.

Hisingen har två vinster och tre förluster och 12–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Det här betyder att Hisingen är kvar på sjätte plats och att Kungälv fortfarande leder serien.

Det här var fjärde mötet mellan Hisingen och Kungälv den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kungälvs IK vunnit.

Hisingen tar sig an Grästorp/Sörhaga Alingsås i nästa match borta söndag 15 februari 11.30. Kungälv möter samma dag 14.00 Mölndal hemma.

Hisingen–Kungälv 2–7 (1–4, 1–1, 0–2)

U18 division 1 syd A vår, Tuve Ishall

Första perioden: 0–1 (0.10) Melvin Holgers (Noel Linnard, Carl Von Braun), 0–2 (2.27) Léon Dindic Jönsson (Hugo Von Braun, Elwin Dunhäll), 1–2 (4.45) Arvid Blackås (Noah Fredriksson, Olof Lagerlöf), 1–3 (6.50) Noel Linnard (Hugo Von Braun, Melvin Holgers), 1–4 (9.20) Melvin Holgers (Noel Linnard, Carl Von Braun).

Andra perioden: 2–4 (22.46) Arvid Blackås (Hjalmar Kinnander, Olof Lagerlöf), 2–5 (28.53) Emrik Väster (Noel Linnard, Carl Von Braun).

Tredje perioden: 2–6 (41.17) Erik Wunsch (Elwin Dunhäll), 2–7 (53.29) Viggo Abrahamsson (Melvin Holgers, Noel Linnard).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hisingen: 2-1-2

Kungälv: 5-0-0

Nästa match:

Hisingen: Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC, borta, 15 februari 11.30

Kungälv: IF Mölndal Hockey, hemma, 15 februari 14.00