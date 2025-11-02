Kungälv utklassade Kållered – vann med 8–1

Seger för Kungälv med 8–1 mot Kållered

Melvin Holgers gjorde tre mål för Kungälv

Andra raka segern för Kungälv

Kungälv övertygade när laget vann på hemmaplan mot Kållered i U18 division 1 syd A med hela 8–1 (5–0, 1–1, 2–0).

I första perioden var det Kungälv som dominerade. Laget vann perioden klart med 5–0.

Efter 5.26 i andra perioden ökade Kungälv på till 6–0 genom Vilde Borgström.

Kållered reducerade dock till 6–1 genom Theo Eliasson efter 5.45 av perioden. Kungälv fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Melvin Holgers, som gjorde två mål.

Melvin Holgers gjorde tre mål för Kungälv och ett målgivande pass, Noel Linnard stod för ett mål och två assists och Vilmer Olofsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Kungälv på femte plats och Kållered på sjätte plats. Så sent som den 11 oktober låg Kungälv på första plats i tabellen.

Lagen möts igen 7 december i Kållereds Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 9 november. Då möter Kungälv Hisingen i Oasen 14.00. Kållered tar sig an Bäcken hemma 12.30.

Kungälv–Kållered 8–1 (5–0, 1–1, 2–0)

U18 division 1 syd A, Oasen

Första perioden: 1–0 (11.54) Noel Linnard (Hugo Von Braun), 2–0 (12.10) Melvin Holgers (Erik Fogelin), 3–0 (14.56) Vilmer Olofsson (Noel Linnard, Léon Dindic Jönsson), 4–0 (17.56) Ivar Lindegren (Erik Fogelin, Axel Svensson), 5–0 (18.29) Vilmer Olofsson (Hampus Holmberg, Liam Jonhede).

Andra perioden: 6–0 (25.26) Vilde Borgström (Melvin Holgers), 6–1 (25.45) Theo Eliasson (Charlie Blomqvist).

Tredje perioden: 7–1 (45.08) Melvin Holgers (Elwin Dunhäll), 8–1 (48.09) Melvin Holgers (Vilmer Olofsson, Noel Linnard).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 3-0-2

Kållered: 2-0-3

Nästa match:

Kungälv: Hisingens IK, hemma, 9 november

Kållered: Bäcken HC, hemma, 9 november