Kungälv utklassade Grästorp/Sörhaga Alingsås – seger med 8–0

Kungälv segrade – 8–0 mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Kungälvs Elwin Dunhäll tremålsskytt

Erik Fogelin matchvinnare för Kungälv

Kungälv spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Grästorp/Sörhaga Alingsås i U18 division 1 syd A med hela 8–0 (3–0, 2–0, 3–0).

Elwin Dunhäll gjorde tre mål för Kungälv

Kungälv stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 13.28 i andra perioden slog Erik Fogelin till på nytt på pass av Melvin Holgers och gjorde 4–0.

Axel Svensson gjorde dessutom 5–0 efter 15.25 framspelad av Malte Herlitz.

Kungälv fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Elwin Dunhäll, som gjorde två mål, och Erik Wunsch.

Elwin Dunhäll gjorde tre mål för Kungälv och spelade dessutom fram till ett mål.

Kungälv har två segrar och tre förluster och 17–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Grästorp/Sörhaga Alingsås har en vinst och fyra förluster och 7–31 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Kungälvs IK med 4–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 7 december. Då möter Kungälv Kållered i Kållereds Ishall 12.30. Grästorp/Sörhaga Alingsås tar sig an Hisingen hemma 14.00.

Kungälv–Grästorp/Sörhaga Alingsås 8–0 (3–0, 2–0, 3–0)

U18 division 1 syd A, Oasen

Första perioden: 1–0 (4.01) Erik Fogelin (Melvin Holgers, Vilmer Olofsson), 2–0 (5.37) Léon Dindic Jönsson (Elwin Dunhäll), 3–0 (16.29) Elwin Dunhäll (Axel Svensson).

Andra perioden: 4–0 (33.28) Erik Fogelin (Melvin Holgers), 5–0 (35.25) Axel Svensson (Malte Herlitz).

Tredje perioden: 6–0 (41.26) Erik Wunsch (Ivar Lindegren), 7–0 (41.59) Elwin Dunhäll (Léon Dindic Jönsson), 8–0 (56.04) Elwin Dunhäll.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 2-0-3

Grästorp/Sörhaga Alingsås: 1-0-4

Nästa match:

Kungälv: Kållered SK, borta, 7 december

Grästorp/Sörhaga Alingsås: Hisingens IK, hemma, 7 december