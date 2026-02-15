Kungälv tog ny seger mot favoritmotståndet

Kungälv-seger med 5–3 mot Mölndal

Kungälvs nionde seger på de senaste nio matcherna

Kungälvs Hugo Von Braun tvåmålsskytt

Mölndal är ett motstånd som verkar passa bra för Kungälv. På söndagen tog Kungälv ännu en seger hemma mot just Mölndal. Matchen i U18 division 1 syd A vår slutade 5–3 (4–3, 1–0, 0–0). Det var Kungälvs sjunde raka seger mot just Mölndal.

I och med detta har Kungälv hela nio raka segrar i U18 division 1 syd A vår.

Hugo Von Braun gjorde två mål för Kungälv

Kungälv var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 4–3.

Efter 4.50 i andra perioden slog Erik Fogelin till framspelad av Axel Svensson och Elwin Dunhäll och gjorde 5–3. Därmed hade laget vänt matchen.

Tredje perioden blev mållös och Kungälv höll i sin 5–3-ledning och vann.

Kungälv imponerar med fem segrar och 23–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mölndal har två vinster och tre förluster och 14–18 i målskillnad.

Resultatet innebär att Kungälv fortsätter toppa tabellen och Mölndal ligger på femte plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Kungälv med 4–3 efter att matchen gått till förlängning .

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 22 februari. Då möter Kungälv Lidköping i Ishallen Lidköping 16.00. Mölndal tar sig an Hisingen borta 19.30.

Kungälv–Mölndal 5–3 (4–3, 1–0, 0–0)

U18 division 1 syd A vår, Oasen

Första perioden: 0–1 (1.12) Jack Arvidsson (Christoffer Svedberg, Filip Wätteräng), 0–2 (4.14) Maurice Tschanz (Emanuel Rosello, Jack Arvidsson), 1–2 (5.44) Elwin Dunhäll (Erik Fogelin), 2–2 (8.05) Hugo Von Braun (Leon Persson, Axel Svensson), 2–3 (11.46) Emanuel Rosello (Maurice Tschanz, Vincent Lantz), 3–3 (18.42) Léon Dindic Jönsson (Ivar Lindegren), 4–3 (19.52) Hugo Von Braun (Léon Dindic Jönsson, Dexter Boquist).

Andra perioden: 5–3 (24.50) Erik Fogelin (Axel Svensson, Elwin Dunhäll).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 5-0-0

Mölndal: 2-0-3

Nästa match:

Kungälv: HC Lidköping Red Roosters, borta, 22 februari 16.00

Mölndal: Hisingens IK, borta, 22 februari 19.30