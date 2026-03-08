Kungälv kan fira seriesegern efter 5–2 mot Hanhals J18

Kungälv vann med 5–2 mot Hanhals J18

Kungälvs nionde seger på de senaste tio matcherna

Kungälvs Erik Fogelin tvåmålsskytt

Med 5–2 (3–1, 2–1, 0–0) mot bortalaget Hanhals J18 är det klart. Kungälv är slutsegrare i U18 division 1 syd A vår 2026. Hanhals J18 slutar på tredje plats i tabellen.

Ivar Lindegren gjorde matchvinnande målet

Hanhals J18 tog ledningen i första perioden genom Love Klaveskjöld.

Kungälv vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i matchen.

Efter 8.31 i andra perioden nätade William Wennergrund framspelad av Ludwig Bonander och Casper Ehrenborg och reducerade åt Hanhals J18. Kungälvs Erik Fogelin gjorde 4–2 efter 10.10 på pass av Axel Svensson och Elwin Dunhäll. Melvin Holgers gjorde dessutom 5–2 efter 18.55.

Tredje perioden blev mållös och Kungälv höll i sin 5–2-ledning och vann.

Kungälvs Léon Dindic Jönsson hade tre assists.

Det här var fjärde mötet mellan Kungälv och Hanhals J18 den här säsongen. Kungälvs IK har tagit två segrar före den här matchen. Hanhals IF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Kungälv–Hanhals J18 5–2 (3–1, 2–1, 0–0)

U18 division 1 syd A vår, Oasen

Första perioden: 0–1 (6.01) Love Klaveskjöld (Milian Karlsson, Jack Lansinger), 1–1 (7.48) Vilmer Olofsson (Axel Svensson, Léon Dindic Jönsson), 2–1 (12.13) Erik Fogelin (Erik Wunsch, Léon Dindic Jönsson), 3–1 (18.10) Ivar Lindegren (Léon Dindic Jönsson, Vilmer Olofsson).

Andra perioden: 3–2 (28.31) William Wennergrund (Ludwig Bonander, Casper Ehrenborg), 4–2 (30.10) Erik Fogelin (Axel Svensson, Elwin Dunhäll), 5–2 (38.55) Melvin Holgers.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 4-0-1

Hanhals J18: 3-0-2