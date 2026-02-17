Kumla besegrade Nora HC/Hällefors IK U23 och toppar nu tabellen

Kumla vann med 9–3 mot Nora HC/Hällefors IK U23

Kumlas nionde seger på de senaste tio matcherna

Axel Björk avgjorde för Kumla

Kumla slog Nora HC/Hällefors IK U23 hemma med 9–3 (1–0, 1–1, 7–2) och är ny serieledare i U20 Div 1 västra B herr efter 18 spelade matcher, två poäng före Örebro. Nora HC/Hällefors IK U23 ligger på tionde plats i tabellen.

Kumla har nu fyra raka segrar. Nora HC/Hällefors IK U23 har nio förluster i rad.

Kumla–Nora HC/Hällefors IK U23 – mål för mål

Trym Hedelind gav Kumla ledningen efter 13 minuter assisterad av Felix Borgshed.

Efter 1.15 i andra perioden slog Axel Björk till framspelad av Maximus Jonsson och gjorde 2–0. Nora HC/Hällefors IK U23:s Vincent Pettersson gjorde 2–1 efter 11.12 på straff.

Kumla var klart starkast i tredje perioden. Laget gick upp till en 8–1-ledning. Nora HC/Hällefors IK U23 gjorde därefter 8–2.

Därefter var det dock Kumla som avgjorde. Laget gjorde 9–2 med två minuter kvar att spela genom Maximus Jonsson på pass av Martin Lundgren. Nora HC/Hällefors IK U23 hann få in en reducering till och slutresultatet blev 9–3.

Kumlas Maximus Jonsson stod för ett mål och två assists, Axel Björk gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Trym Hedelind gjorde två mål och ett målgivande pass.

När lagen möttes senast vann Kumla med 11–3.

Lördag 21 februari 14.30 spelar Kumla hemma mot Kils AIK U20. Nora HC/Hällefors IK U23 möter Sunne borta i Helmia Arena torsdag 26 februari 19.30.

Kumla–Nora HC/Hällefors IK U23 9–3 (1–0, 1–1, 7–2)

U20 Div 1 västra B herr, Ica Maxi Arena

Första perioden: 1–0 (13.00) Trym Hedelind (Felix Borgshed).

Andra perioden: 2–0 (21.15) Axel Björk (Maximus Jonsson), 2–1 (31.12) Vincent Pettersson.

Tredje perioden: 3–1 (46.10) Trym Hedelind (Axel Frisk, Simon Andersson), 4–1 (50.16) Axel Björk (Felix Borgshed, Lucas Svahlin), 5–1 (50.28) Mio Jovander (Svante Dahlberg, Alex Brorsson), 6–1 (51.08) Charlie Klemetz (Wilhelm Log), 7–1 (51.19) William Harrysson (Maximus Jonsson, Axel Björk), 8–1 (53.09) Lucas Svahlin (Simon Andersson, Trym Hedelind), 8–2 (56.07) Wille Hiden (Isac Wilhelmsson), 9–2 (58.35) Maximus Jonsson (Martin Lundgren), 9–3 (59.36) Vincent Pettersson (Isac Wilhelmsson, Wille Hiden).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kumla: 4-0-1

Nora HC/Hällefors IK U23: 0-0-5

Nästa match:

Kumla: Kils AIK IK U23, hemma, 21 februari 14.30

Nora HC/Hällefors IK U23: Sunne IK, borta, 26 februari 19.30