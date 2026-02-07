Kryss för Östersunds IK hemma mot Nybro

2–2 mellan Östersunds IK och Nybro

Felix Olsson kvitterade i 37:e minuten

Östersunds IK nu tionde, Nybro på nionde plats

Östersunds IK och Nybro tog en poäng var i mötet i hockeyallsvenskan i Östersund Arena. Matchen slutade 2–2 (1–1, 1–1, 0–0, 0–0, 0–0).

Östersunds IK–Nybro – mål för mål

Gästande Nybro började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 37 sekunder slog Elias Stenman till framspelad av Hugo Gabrielson och Marcus Bergman. Östersunds IK kvitterade till 1–1 redan efter efter 3.04 i första perioden genom Carl Holmner-Härgestam på passning från Oliver Kandergård.

Östersunds IK gjorde också 2–1 efter 4.04 i andra perioden när Calle Wäng slog till. Nybros Felix Olsson gjorde 2–2 efter 17.14 på pass av Alexander Molldén och Theo Jacobsson.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Förlängningen blev mållös.

Inget av lagen lyckades göra mål i femte perioden.

Östersunds IK har en seger, en oavgjord och tre förluster och 10–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nybro har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 18–12 i målskillnad.

Det här betyder att Östersunds IK ligger kvar på tionde plats i tabellen och Nybro på nionde plats.

Östersunds IK möter Västerås i nästa match hemma måndag 16 februari 19.00. Nybro möter samma dag Bik Karlskoga hemma.

Östersunds IK–Nybro 2–2 (1–1, 1–1, 0–0, 0–0, 0–0)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (0.37) Elias Stenman (Hugo Gabrielson, Marcus Bergman), 1–1 (3.04) Carl Holmner-Härgestam (Oliver Kandergård).

Andra perioden: 2–1 (24.04) Calle Wäng, 2–2 (37.14) Felix Olsson (Alexander Molldén, Theo Jacobsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 1-1-3

Nybro: 3-2-0

Nästa match:

Östersunds IK: Västerås IK, hemma, 16 februari 19.00

Nybro: BIK Karlskoga, hemma, 16 februari 19.00