Kristinehamns HT J18 besegrade Åmåls SK J18 på hemmaplan

Kristinehamns HT J18 segrade – 5–1 mot Åmåls SK J18

Kristinehamns HT J18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Olle Dröschmeister avgjorde för Kristinehamns HT J18

Kristinehamns HT J18 vann matchen hemma mot Åmåls SK J18 i U18 division 1 västra D herr på torsdagen. 5–1 (0–0, 1–0, 4–1) slutade matchen.

Segern var Kristinehamns HT J18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Kristinehamns HT J18–Åmåls SK J18 – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. 15.41 in i andra perioden gjorde Kristinehamns HT J18 1–0. Målskytt var Noel Eriksson framspelad av Martin Norman. Kristinehamns HT J18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.58 genom Olle Dröschmeister och gick upp till 3–0 innan Åmåls SK J18 svarade.

Segern skrevs till slut till 5–1 för Kristinehamns HT J18.

Kristinehamns HT J18:s Noel Eriksson stod för två mål och ett assist.

För hemmalaget betyder resultatet tredje plats i tabellen. Åmåls SK J18 är på åttonde plats. Åmåls SK J18 har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 11 oktober låg laget på tredje plats.

Den 11 december möts lagen återigen, då i Åmåls Ishall.

Kristinehamns HT J18 tar sig an Arvika/Charlottenberg/Forshaga i nästa match borta söndag 9 november 16.45. Åmåls SK J18 möter samma dag 13.00 Örebro Hockey Ungdom J18 borta.

Kristinehamns HT J18–Åmåls SK J18 5–1 (0–0, 1–0, 4–1)

U18 division 1 västra D herr, Björkhallen

Andra perioden: 1–0 (35.41) Noel Eriksson (Martin Norman).

Tredje perioden: 2–0 (41.58) Olle Dröschmeister, 3–0 (44.04) Noah Carlstedt Sahlin (Noel Eriksson), 3–1 (54.45) Eddy Täng, 4–1 (57.22) Noel Eriksson, 5–1 (58.01) Noah Carlstedt Sahlin (Alfred Sjövall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristinehamns HT J18: 4-0-1

Åmåls SK J18: 2-0-3

Nästa match:

Kristinehamns HT J18: Arvika HC/Charlottenbergs HC/Forshaga IF, borta, 9 november

Åmåls SK J18: Örebro HUF:2/Örebro HK:2, borta, 9 november