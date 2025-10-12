Kristianstad vann med 3–1 mot Alvesta

Marlon Thelin matchvinnare för Kristianstad

Alvesta nu sjätte, Kristianstad på femte plats

Bortalaget Kristianstad segrade i Virdavallens Ishall mot Alvesta i U18 division 1 syd C herr. 1–3 (0–1, 1–1, 0–1) slutade matchen på söndagen.

Det var Kristianstads första seger, efter förlusten med 3–5 mot Mörrums GoIS J18 i premiären.

KRIF Hockey J18 nästa för Kristianstad

Albert Persson Kruse gjorde 1–0 till Kristianstad efter 11.29 på pass av Marlon Thelin och Edvinas Ivickas. Kristianstad utökade ledningen genom Marlon Thelin efter 3.00 i andra perioden.

Alvesta reducerade dock till 1–2 genom Simon Runevad med 1.17 kvar att spela av perioden. 7.03 in i tredje perioden nätade Kristianstads Edvinas Ivickas på pass av Marlon Thelin och Liam Svensson och ökade ledningen. 1–3-målet blev matchens sista.

Marlon Thelin och Edvinas Ivickas gjorde båda ett mål och två assist för Kristianstad.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 16 november i Kristianstads Ishall.

På torsdag 16 oktober 19.30 spelar Alvesta borta mot Jonstorp och Kristianstad hemma mot KRIF Hockey J18.

Alvesta–Kristianstad 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)

U18 division 1 syd C herr, Virdavallens Ishall

Första perioden: 0–1 (11.29) Albert Persson Kruse (Marlon Thelin, Edvinas Ivickas).

Andra perioden: 0–2 (23.00) Marlon Thelin (Edvinas Ivickas, Wiktor Bladh), 1–2 (38.43) Simon Runevad (Wilhelm Sundberg, Vilhelm Roos).

Tredje perioden: 1–3 (47.03) Edvinas Ivickas (Marlon Thelin, Liam Svensson).

Nästa match:

Alvesta: Jonstorps IF IshF, borta, 16 oktober

Kristianstad: KRIF Hockey, hemma, 16 oktober