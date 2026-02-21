Kristianstad tog ny seger mot favoritmotståndet

Kristianstad vann med 6–0 mot Trelleborg

Kristianstads tionde seger på de senaste tio matcherna

Kristianstads Eliam Nord tvåmålsskytt

Trelleborg är lite av ett drömmotstånd för Kristianstad. På lördagen vann Kristianstad på nytt – den här gången borta i Söderslättshallen. Matchen i U20 Div 1 D syd vår herr slutade hela 6–0 (0–0, 3–0, 3–0). Det var Kristianstads sjätte raka seger mot Trelleborg.

Det här var femte gången den här säsongen som Kristianstad höll nollan.

Albert Persson Kruse bakom Kristianstads avgörande

Första perioden blev mållös.

Kristianstad stod för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 5.57.

Kristianstad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Eliam Nord, som gjorde två mål, och Isak Hofvander.

Eliam Nord gjorde två mål för Kristianstad och ett assist och Isak Hofvander stod för tre poäng, varav ett mål.

Trelleborg har fem förluster och 7–28 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kristianstad har fem vinster och 35–7 i målskillnad.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Kristianstads IK vunnit.

Trelleborg–Kristianstad 0–6 (0–0, 0–3, 0–3)

U20 Div 1 D syd vår herr, Söderslättshallen

Andra perioden: 0–1 (21.14) Albert Persson Kruse (Neo Sjöstedt), 0–2 (24.16) Neo Sjöstedt (Isak Hofvander, Albert Persson Kruse), 0–3 (27.11) Adrian Silver (Wille Strandberg, Noah Johansson).

Tredje perioden: 0–4 (43.45) Eliam Nord (Liam Svensson, Adrian Silver), 0–5 (44.11) Eliam Nord (Isak Hofvander, Wille Strandberg), 0–6 (50.43) Isak Hofvander (Eliam Nord, Ebbe Magnusson Persson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trelleborg: 0-1-4

Kristianstad: 5-0-0