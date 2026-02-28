Kristianstad säkrade segern mot Kalmar i tredje matchen

Kristianstad har säkrat segern i matchserien mot Kalmar i playoff 1 till kval till U20 region syd herr, totalt med 2-1 i matcher. Det efter seger på hemmaplan med 2–1 (1–1, 0–0, 1–0).

Kristianstad–Kalmar – mål för mål

Markus Hatlem gav Kalmar ledningen efter fyra minuters spel på pass av Jakub Hasek. Efter 12.00 kvitterade Kristianstad när Svante Back hittade rätt efter förarbete av Noah Modig och Lukas Haugland.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Redan efter 2.00 i tredje perioden tog laget ledningen genom Karl Hellsten efter förarbete från Ebbe Magnusson Persson och Wille Strandberg. Därmed hade Kristianstad vänt matchen.

Kristianstad–Kalmar 2–1 (1–1, 0–0, 1–0)

Playoff 1 till kval till U20 region syd herr

Första perioden: 0–1 (4.45) Markus Hatlem (Jakub Hasek), 1–1 (12.00) Svante Back (Noah Modig, Lukas Haugland).

Tredje perioden: 2–1 (42.00) Karl Hellsten (Ebbe Magnusson Persson, Wille Strandberg).