Kristers Korbans tvåmålsskytt när Ånge vann mot Brooklyn

Ånge segrade – 4–3 mot Brooklyn

Kristers Korbans gjorde två mål för Ånge

Rolands Ramutis avgjorde för Ånge

Det blev Ånge som vann matchen borta mot Brooklyn i U20 region norr fortsättning herr på söndagen. 3–4 (0–1, 0–2, 3–1) slutade matchen.

Kristers Korbans med två mål för Ånge

Kristers Korbans gjorde 1–0 till gästerna Ånge efter nio minuter assisterad av Jaroslavs Cirkins.

Efter 15.49 i andra perioden nätade Kristers Korbans på nytt framspelad av Rolands Ramutis och Jaroslavs Cirkins och gjorde 0–2. Ricards Skragis gjorde dessutom 0–3 efter 19.22 på pass av Kristers Korbans och Jaroslavs Cirkins.

Efter 6.11 i tredje perioden ökade Ånge på till 0–4 genom Rolands Ramutis.

Axel Häggström, Axel Öhman och Noah Eriksson reducerade tre gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 3–4 kom inte Brooklyn.

Kristers Korbans gjorde två mål för Ånge och två assist och Jaroslavs Cirkins hade tre assists.

Lagens första möte för säsongen vann Ånge med 11–1.

Brooklyn–Ånge 3–4 (0–1, 0–2, 3–1)

U20 region norr fortsättning herr, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (9.22) Kristers Korbans (Jaroslavs Cirkins).

Andra perioden: 0–2 (35.49) Kristers Korbans (Rolands Ramutis, Jaroslavs Cirkins), 0–3 (39.22) Ricards Skragis (Kristers Korbans, Jaroslavs Cirkins).

Tredje perioden: 0–4 (46.11) Rolands Ramutis (Kristers Korbans, Ricards Skragis), 1–4 (47.43) Axel Häggström (Axel Öhman, Filip Nordberg), 2–4 (55.03) Axel Öhman (Axel Häggström), 3–4 (55.31) Noah Eriksson (Filip Ylten, Santeri Söderström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn: 2-0-3

Ånge: 2-0-3