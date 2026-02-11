Kovland U18:s fina svit mot Njurunda U18 fortsätter

Kovland U18-seger med 11–2 mot Njurunda U18

Kovland U18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Kovland U18:s Benjamin Thun Hansson fyramålsskytt

Njurunda U18 är lite av ett drömmotstånd för Kovland U18. På onsdagen vann Kovland U18 på nytt – den här gången hemma i FD Maskin Arena. Matchen i U18 division 1 norra B fortsättning herr slutade hela 11–2 (2–1, 3–0, 6–1). Det var Kovland U18:s fjärde raka seger mot Njurunda U18.

Riktigt bra var Benjamin Thun Hansson, som stod för hela fyra mål för Kovland U18.

Segern var Kovland U18:s åttonde på de senaste nio matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Benjamin Thun Hansson med fyra mål för Kovland U18

Kovland U18 startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Emil Johansson och Benjamin Thun Hansson innan Njurunda U18 svarade och gjorde 2–1 genom Anton Inkinen.

Även i andra perioden var Kovland U18 starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom två mål av Elwin Wagenius och ett mål av Benjamin Thun Hansson.

Kovland U18 vann också tredje perioden 6–1 och matchen med hela 11–2.

Kovland U18 stannar därmed i serieledning och Njurunda U18 på sjunde plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kovlands IshF vunnit.

I nästa omgång har Kovland U18 Nälden/Östersund U18 hemma i FD Maskin Arena, fredag 13 februari 19.30. Njurunda U18 spelar borta mot Svedjeholmen/KB65 U18 måndag 16 februari 19.45.

Kovland U18–Njurunda U18 11–2 (2–1, 3–0, 6–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 1–0 (4.42) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson), 2–0 (9.21) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson, Gustav Lundström), 2–1 (19.16) Anton Inkinen (Oskar Sandström, Anton Östblom).

Andra perioden: 3–1 (27.06) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson, Albin Lindblom), 4–1 (30.58) Elwin Wagenius (Rasmus Ekman, Edvin Wallin), 5–1 (39.02) Elwin Wagenius (Rasmus Ekman, Edvin Wallin).

Tredje perioden: 6–1 (47.00) William Larsson (Edvin Wallin, Gustav Lundström), 6–2 (48.32) Lukas Zetterberg (Anton Östblom), 7–2 (49.31) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson, Albin Lindblom), 8–2 (49.52) Edvin Wallin (Elwin Wagenius, William Larsson), 9–2 (52.14) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson), 10–2 (54.26) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson, Gustav Lundström), 11–2 (59.18) Felix Dahlin (Benjamin Thun Hansson, Emil Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kovland U18: 4-0-1

Njurunda U18: 2-0-3

Nästa match:

Kovland U18: Näldens IF/Östersunds IK, hemma, 13 februari 19.30

Njurunda U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, borta, 16 februari 19.45