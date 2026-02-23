Kovland U18:s segerrad mot AIK-Hockey Härnösand U18 intakt

Kovland U18 vann med 16–0 mot AIK-Hockey Härnösand U18

Kovland U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Emil Johansson matchvinnare för Kovland U18

AIK-Hockey Härnösand U18 är ett favoritmotstånd för Kovland U18 och på måndagen tog Kovland U18 ännu en seger borta mot just AIK-Hockey Härnösand U18. Matchen i U18 division 1 norra B fortsättning herr slutade hela 16–0 (4–0, 3–0, 9–0). Det var Kovland U18:s femte raka seger mot just AIK-Hockey Härnösand U18.

Det här innebär att Kovland U18 nu har åtta segrar i följd i U18 division 1 norra B fortsättning herr.

Sollefteå U18 nästa för Kovland U18

Kovland U18 spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Kovland U18 som var starkast och gick från 0–4 till 0–7 tack vare nio raka mål (! ), mål av Edvin Wallin, Benjamin Thun Hansson och William Larsson.

Kovland U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 16–0. Målen i sista perioden gjordes av Albin Lindblom, som gjorde två mål, Isak Sandqvist, som gjorde två mål, Edvin Wallin, Axel Sellgren Granzell, Elwin Wagenius, Gustav Lundström och Rasmus Ekman.

Benjamin Thun Hansson gjorde ett mål för Kovland U18 och sju assist, Emil Johansson stod för sex poäng, varav tre mål, William Larsson gjorde ett mål och spelade fram till tre mål, Axel Sellgren Granzell gjorde ett mål och tre assist, Adrian Berglund hade fyra assists, Albin Lindblom gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål och Isak Sandqvist gjorde tre mål.

AIK-Hockey Härnösand U18 stannar därmed på åttonde plats och Kovland U18 toppar fortfarande tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan AIK-Hockey Härnösand U18 och Kovland U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kovlands IshF vunnit.

I nästa match möter AIK-Hockey Härnösand U18 ÖSK/Ö-vik U18 hemma och Kovland U18 möter Sollefteå U18 hemma. Båda matcherna spelas torsdag 26 februari 19.30.

AIK-Hockey Härnösand U18–Kovland U18 0–16 (0–4, 0–3, 0–9)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Högslättens Ishall

Första perioden: 0–1 (3.32) Emil Johansson (Albin Lindblom, Benjamin Thun Hansson), 0–2 (5.45) Emil Johansson (Albin Lindblom, Benjamin Thun Hansson), 0–3 (6.34) Isak Sandqvist (Adrian Berglund, William Larsson), 0–4 (16.29) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson, Elton Nyström).

Andra perioden: 0–5 (24.52) Edvin Wallin (Alve Meijer, Elwin Wagenius), 0–6 (37.07) Benjamin Thun Hansson (Gustav Lundström), 0–7 (38.00) William Larsson (Adrian Berglund, Axel Sellgren Granzell).

Tredje perioden: 0–8 (47.09) Isak Sandqvist (Axel Sellgren Granzell, Felix Dahlin), 0–9 (48.09) Edvin Wallin, 0–10 (48.31) Albin Lindblom (Benjamin Thun Hansson, Emil Johansson), 0–11 (48.48) Axel Sellgren Granzell (William Larsson, Adrian Berglund), 0–12 (51.13) Elwin Wagenius, 0–13 (51.31) Rasmus Ekman (Benjamin Thun Hansson, Emil Johansson), 0–14 (54.43) Albin Lindblom (Benjamin Thun Hansson, Emil Johansson), 0–15 (58.33) Gustav Lundström (Benjamin Thun Hansson, William Larsson), 0–16 (59.50) Isak Sandqvist (Adrian Berglund, Axel Sellgren Granzell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK-Hockey Härnösand U18: 1-1-3

Kovland U18: 5-0-0

Nästa match:

AIK-Hockey Härnösand U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, hemma, 26 februari 19.30

Kovland U18: Sollefteå HK, hemma, 26 februari 19.30