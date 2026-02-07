Kovland U18:s segerrad mot Tegs SK U18 intakt

Kovland U18 segrade – 6–2 mot Tegs SK U18

Kovland U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Axel Sellgren Granzell matchvinnare för Kovland U18

Kovland U18 fortsätter att vinna mot Tegs SK U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr. På lördagen segrade Kovland U18 på nytt – den här gången med 6–2 (2–1, 1–1, 3–0) borta i Visionite Arena. Det var Kovland U18:s åttonde raka seger mot Tegs SK U18.

Segern var Kovland U18:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Tegs SK U18–Kovland U18 – mål för mål

Kovland U18 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Edvin Wallin innan Tegs SK U18 svarade och gjorde 2–1 genom Algot Hägglund.

Efter 5.46 i andra perioden slog Axel Sellgren Granzell till på pass av Gustav Lundström och William Larsson och gjorde 1–3. Tegs SK U18:s Noah Dohi gjorde 2–3 efter 14.01 framspelad av Alex Holmström och Herman Holmqvist.

Även i tredje perioden var Kovland U18 starkast och gick från 2–3 till 2–6 genom mål av Gustav Lundström, Axel Sellgren Granzell och William Larsson och avgjorde matchen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kovlands IshF vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 8 februari. Då möter Tegs SK U18 Njurunda U18 i Visionite Arena 12.15. Kovland U18 tar sig an Vännäs HC U18 borta 16.30.

Tegs SK U18–Kovland U18 2–6 (1–2, 1–1, 0–3)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Visionite Arena

Första perioden: 0–1 (1.30) Edvin Wallin (Elwin Wagenius, Elton Nyström), 0–2 (11.01) Edvin Wallin (Albin Lindblom, Isak Sandqvist), 1–2 (19.59) Algot Hägglund (Alex Holmström, Kimmy Johansson Eriksson).

Andra perioden: 1–3 (25.46) Axel Sellgren Granzell (Gustav Lundström, William Larsson), 2–3 (34.01) Noah Dohi (Alex Holmström, Herman Holmqvist).

Tredje perioden: 2–4 (40.24) Gustav Lundström (Rasmus Ekman, Emil Johansson), 2–5 (46.07) Axel Sellgren Granzell, 2–6 (54.02) William Larsson (Alve Meijer, Elwin Wagenius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tegs SK U18: 2-0-3

Kovland U18: 4-0-1

Nästa match:

Tegs SK U18: Njurunda SK, hemma, 8 februari 12.15

Kovland U18: Vännäs Div 1, borta, 8 februari 16.30