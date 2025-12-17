Kovland fortsätter segersviten mot Teg J20

Kovland vann med 12–0 mot Teg J20

Alfred Lindholm gjorde tre mål för Kovland

Axel Johannesson avgjorde för Kovland

Kovland har haft det lätt mot Teg J20 i U20 region norr fortsättning herr. Och på onsdagen vann Kovland på nytt – den här gången med hela 12–0 (6–0, 3–0, 3–0) hemma i FD Maskin Arena. Det var Kovlands fjärde raka seger mot Teg J20.

– Resultatet säger allt. En komfortabel och stabil seger. Nu laddar vi om för dubbla matcher till helgen innan jul, kommenterade Kovlands tränare Villiam Callmyr.

I första perioden var det Kovland som var vassast. Laget vann perioden klart med 6–0.

Även i andra perioden var det Kovland som var starkast och gick från 6–0 till 9–0 genom mål av Axel Johannesson, Benjamin Thun Hansson och Kalle Hälldin.

Kovland fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–0. Målen i sista perioden gjordes av Kent Murray, Anton Svelander och Benjamin Thun Hansson.

Kent Murray gjorde ett mål för Kovland och spelade dessutom fram till fem mål, Kalle Hälldin stod för ett mål och fyra assists, Alfred Lindholm gjorde tre mål och två målgivande passningar, Emil Johansson hade fyra assists, Aaron Jakobsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Benjamin Thun Hansson gjorde två mål och ett målgivande pass.

Kovland stannar därmed på tredje plats och Teg J20 på femte plats i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Kovland och Teg J20 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kovlands IshF vunnit.

Lördag 20 december spelar Kovland borta mot Kiruna 12.00 och Teg J20 mot Piteå hemma 12.30.

Kovland–Teg J20 12–0 (6–0, 3–0, 3–0)

U20 region norr fortsättning herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 1–0 (0.08) Axel Johannesson (Neo Persson), 2–0 (4.48) Aaron Jakobsson (Emil Johansson, Edwin Södergren), 3–0 (7.54) Alfred Lindholm (Kalle Hälldin, Kent Murray), 4–0 (11.56) Alfred Lindholm (Kent Murray, Kalle Hälldin), 5–0 (12.11) Aaron Jakobsson (Benjamin Thun Hansson, Emil Johansson), 6–0 (19.43) Alfred Lindholm (Alfred Dahlin, Kent Murray).

Andra perioden: 7–0 (21.01) Axel Johannesson (Neo Persson, Vilgot Wallström), 8–0 (29.30) Benjamin Thun Hansson (Alfred Lindholm, Kalle Hälldin), 9–0 (33.38) Kalle Hälldin (Emil Johansson, Kent Murray).

Tredje perioden: 10–0 (41.52) Anton Svelander (Alfred Lindholm, Kent Murray), 11–0 (46.10) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson, Aaron Jakobsson), 12–0 (60.00) Kent Murray (Kalle Hälldin, Alfred Dahlin).

Nästa match:

Kovland: Kiruna IF, borta, 20 december 12.00

Teg J20: Piteå HC, hemma, 20 december 12.30