Kosa och Sjulander avgjorde när Halmstad HF slog Helsingborg

Seger för Halmstad HF med 2–1 mot Helsingborg

Halmstad HF:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Patrik Kosa avgjorde för Halmstad HF

Halmstad HF tog till slut hem segern mot Helsingborg i matchen i Halmstad Arena på tisdagen. Matchen i U20 region syd herr slutade 2–1 (1–0, 0–0, 1–1).

Segern var Halmstad HF:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Tingsryd J20 nästa för Halmstad HF

Halmstad HF tog ledningen efter 17 minuter genom Carl Sjulander på pass av Julius Roth.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Efter 2.55 i tredje perioden gjorde Halmstad HF 2–0 genom Patrik Kosa.

Linus Leandersson reducerade förvisso men närmare än 2–1 kom inte Helsingborg.

Det här var Halmstad HF:s tredje uddamålsseger den här säsongen.

För hemmalaget betyder resultatet fjärde plats i tabellen. Helsingborg är på sjätte plats.

Lagen möts igen 25 november i Olympiarinken.

I nästa match, lördag 18 oktober möter Halmstad HF Tingsryd J20 borta i Dackehallen 13.10 medan Helsingborg spelar hemma mot Kungälv 16.00.

Halmstad HF–Helsingborg 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)

U20 region syd herr, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (17.53) Carl Sjulander (Julius Roth).

Tredje perioden: 2–0 (42.55) Patrik Kosa (Jonathan Petersson, Matheo Rix), 2–1 (49.41) Linus Leandersson (Milton Hållström, Oscar Kjessler).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad HF: 4-0-1

Helsingborg: 2-0-3

Nästa match:

Halmstad HF: Tingsryds AIF Utv, borta, 18 oktober

Helsingborg: Kungälvs IK, hemma, 18 oktober