Knapp seger för SK Iron Hockey på bortaplan mot Järfälla HC

SK Iron Hockey segrade – 3–2 mot Järfälla HC

Elton Gälman avgjorde för SK Iron Hockey

Andra raka segern för SK Iron Hockey

Det blev seger för bortalaget SK Iron Hockey i matchen mot Järfälla HC i Järfälla Ishall. Laget vann söndagens match i U18 Div 1 östra A herr med 3–2 (1–1, 2–0, 0–1).

Hässelby Kälvesta HC U18 nästa för SK Iron Hockey

Första perioden var jämn. Järfälla HC inledde bäst och tog ledningen genom Hugo Karlsson efter 14.40, men SK Iron Hockey kvitterade genom Johannes Lundström i slutet av perioden. I andra perioden var det SK Iron Hockey som var vassast och gick från 1–1 till 1–3 genom två snabba mål tidigt i perioden av Albin Jansson och Elton Gälman. 13.36 in i tredje perioden nätade Järfälla HC:s Timothy Landes på pass av Hugo Karlsson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Järfälla HC.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 30 november i Lindbergs Arena.

I nästa match möter Järfälla HC Tierps HK U18 hemma på lördag 25 oktober 16.30. SK Iron Hockey möter Hässelby Kälvesta HC U18 söndag 26 oktober 16.30 borta.

Järfälla HC–SK Iron Hockey 2–3 (1–1, 0–2, 1–0)

U18 Div 1 östra A herr, Järfälla Ishall

Första perioden: 1–0 (14.40) Hugo Karlsson (Elias Kinnunen), 1–1 (19.07) Johannes Lundström (Sigge Hedblom, Elton Gälman).

Andra perioden: 1–2 (22.20) Albin Jansson (Sigge Hedblom, Johannes Lundström), 1–3 (22.29) Elton Gälman (Albin Jansson).

Tredje perioden: 2–3 (53.36) Timothy Landes (Hugo Karlsson).

Nästa match:

Järfälla HC: Tierps HK, hemma, 25 oktober

SK Iron Hockey: Hässelby Kälvesta HC, borta, 26 oktober