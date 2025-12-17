Knapp seger för Modo Hockey på hemmaplan mot Västerås
- Modo Hockey-seger med 3–2 mot Västerås
- Gerry Fitzgerald matchvinnare för Modo Hockey
- Tionde förlusten i följd för Västerås
Modo Hockey tog till slut hem segern mot Västerås i matchen hemma i Hägglunds Arena på onsdagen. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 3–2 (2–0, 1–0, 0–2).
I och med detta har Västerås tio förluster i rad.
Modo Hockey–Västerås – mål för mål
Modo Hockey tog ledningen efter 16 minuter genom Sebastian Ohlsson på passning från Jacob Bengtsson och Victor Berglund.
Laget gjorde 2–0 alldeles i slutsekunderna av första perioden genom David Rundblad assisterad av Alexander Swetlikoff och Tyler Kelleher.
Efter 3.55 i andra perioden nätade Gerry Fitzgerald framspelad av Måns Carlsson och gjorde 3–0.
Jesper Broeng reducerade för Västerås efter 3.28 in i tredje perioden efter pass från Konstantin Komarek och Oscar Lawner.
Västerås reducerade igen efter 6.18 i tredje perioden genom Oscar Lawner på pass av Carl Jakobsson och Konstantin Komarek. 3–2-målet blev matchens sista.
Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 19 december. Då möter Modo Hockey SSK i Scaniarinken 18.00. Västerås tar sig an Oskarshamn hemma 19.00.
Modo Hockey–Västerås 3–2 (2–0, 1–0, 0–2)
Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena
Första perioden: 1–0 (16.29) Sebastian Ohlsson (Jacob Bengtsson, Victor Berglund), 2–0 (19.51) David Rundblad (Alexander Swetlikoff, Tyler Kelleher).
Andra perioden: 3–0 (23.55) Gerry Fitzgerald (Måns Carlsson).
Tredje perioden: 3–1 (43.28) Jesper Broeng (Konstantin Komarek, Oscar Lawner), 3–2 (46.18) Oscar Lawner (Carl Jakobsson, Konstantin Komarek).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Modo Hockey: 3-2-0
Västerås: 0-0-5
Nästa match:
Modo Hockey: Södertälje SK, borta, 19 december 18.00
Västerås: IK Oskarshamn, hemma, 19 december 19.00
