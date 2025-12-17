Knapp seger för Modo Hockey på hemmaplan mot Västerås

Modo Hockey-seger med 3–2 mot Västerås

Gerry Fitzgerald matchvinnare för Modo Hockey

Tionde förlusten i följd för Västerås

Modo Hockey tog till slut hem segern mot Västerås i matchen hemma i Hägglunds Arena på onsdagen. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 3–2 (2–0, 1–0, 0–2).

I och med detta har Västerås tio förluster i rad.

Modo Hockey–Västerås – mål för mål

Modo Hockey tog ledningen efter 16 minuter genom Sebastian Ohlsson på passning från Jacob Bengtsson och Victor Berglund.

Laget gjorde 2–0 alldeles i slutsekunderna av första perioden genom David Rundblad assisterad av Alexander Swetlikoff och Tyler Kelleher.

Efter 3.55 i andra perioden nätade Gerry Fitzgerald framspelad av Måns Carlsson och gjorde 3–0.

Jesper Broeng reducerade för Västerås efter 3.28 in i tredje perioden efter pass från Konstantin Komarek och Oscar Lawner.

Västerås reducerade igen efter 6.18 i tredje perioden genom Oscar Lawner på pass av Carl Jakobsson och Konstantin Komarek. 3–2-målet blev matchens sista.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 19 december. Då möter Modo Hockey SSK i Scaniarinken 18.00. Västerås tar sig an Oskarshamn hemma 19.00.

Modo Hockey–Västerås 3–2 (2–0, 1–0, 0–2)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (16.29) Sebastian Ohlsson (Jacob Bengtsson, Victor Berglund), 2–0 (19.51) David Rundblad (Alexander Swetlikoff, Tyler Kelleher).

Andra perioden: 3–0 (23.55) Gerry Fitzgerald (Måns Carlsson).

Tredje perioden: 3–1 (43.28) Jesper Broeng (Konstantin Komarek, Oscar Lawner), 3–2 (46.18) Oscar Lawner (Carl Jakobsson, Konstantin Komarek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 3-2-0

Västerås: 0-0-5

Nästa match:

Modo Hockey: Södertälje SK, borta, 19 december 18.00

Västerås: IK Oskarshamn, hemma, 19 december 19.00