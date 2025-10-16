Seger för Tranås J18 med 7–2 mot Västervik

Vincent Sjöö-Laisio gjorde tre mål för Tranås J18

Milo Carlswärd avgjorde för Tranås J18

Det blev en klar seger för Tranås J18 mot Västervik hemma i U18 division 1 syd B herr. Matchen slutade 7–2 (4–1, 2–0, 1–1).

Västerviks tränare Stefan Persson:

– En tung förlust där vi bjuder på sex mål. Så blev det också en väldigt grinig match, men nya tag på söndag. Beröm idag till Rasmus Thörnwall, Elvirton Norling och Anton Lundberg.

Vincent Sjöö-Laisio med tre mål för Tranås J18

Tranås J18 hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.44 genom Isac Ek och gick upp till 3–0. Västervik kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Tranås J18 dock ryckt åt sig ledningen med 4–1. Även i andra perioden var det Tranås J18 som var vassast och gick från 4–1 till 6–1 genom två snabba mål tidigt i perioden av Vincent Sjöö-Laisio och Tore Lejon. Efter 0.48 i tredje perioden ökade Tranås J18 på till 7–1 återigen genom Vincent Sjöö-Laisio.

Anton Lundberg reducerade förvisso men närmare än 7–2 kom inte Västervik. Tranås J18 tog därmed en stabil seger.

Tranås J18:s Vincent Sjöö-Laisio stod för tre mål och två assists och Isac Ek gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Västervik har startat svagt och har bara tre poäng efter tre spelade matcher. Tranås J18 har nio poäng.

Lagen möts igen 20 november i LF Arena.

Tranås J18 möter Mariestad i nästa match borta söndag 19 oktober 14.00. Västervik möter samma dag Nässjö hemma.

Tranås J18–Västervik 7–2 (4–1, 2–0, 1–1)

U18 division 1 syd B herr, Tranås Arena

Första perioden: 1–0 (6.44) Isac Ek (Vincent Sjöö-Laisio, Elias Lindén), 2–0 (11.54) Olle Gustafsson (Vincent Sjöö-Laisio, Gustav Roth), 3–0 (12.34) Milo Carlswärd, 3–1 (14.34) Sam Fröling (Olle Davidsson), 4–1 (16.53) Vincent Sjöö-Laisio.

Andra perioden: 5–1 (24.34) Vincent Sjöö-Laisio (Isac Ek, Gustav Roth), 6–1 (26.36) Tore Lejon (Ludvig Dahlgren, Carl Sandahl).

Tredje perioden: 7–1 (40.48) Vincent Sjöö-Laisio (Isac Ek), 7–2 (52.21) Anton Lundberg (Anthon Lovenhill).

Nästa match:

Tranås J18: Mariestads BoIS HC, borta, 19 oktober

Västervik: Nässjö HC, hemma, 19 oktober