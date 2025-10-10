Klar seger för Oskarshamn mot Almtuna

Oskarshamn segrade – 6–1 mot Almtuna

Oskarshamns Teemu Olavi Lepaus tvåmålsskytt

Oskarshamns tredje seger

Oskarshamn vann klart när laget mötte Almtuna på bortaplan i hockeyallsvenskan. Slutresultatet blev hela 6–1 (3–0, 2–1, 1–0).

Teemu Olavi Lepaus tvåmålsskytt för Oskarshamn

Oskarshamn stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Oskarshamn gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–3 till 0–5, målen av Lukas Vesterlund och Viggo Nordlund.

Almtuna reducerade dock till 1–5 genom Joel Thulin med 3.38 kvar att spela av perioden. 15.08 in i tredje perioden slog Teemu Olavi Lepaus till återigen framspelad av Filiph Engsund och ökade ledningen.

Teemu Olavi Lepaus gjorde två mål för Oskarshamn och ett assist.

För hemmalaget betyder resultatet åttonde plats i tabellen. Oskarshamn är på sjunde plats. Oskarshamn var på 13:e plats i tabellen för 16 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Nästa motstånd för Almtuna är Björklöven. Oskarshamn tar sig an Östersunds IK borta. Båda matcherna spelas onsdag 15 oktober 19.00.

Almtuna–Oskarshamn 1–6 (0–3, 1–2, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (3.03) Joel Svensson (Herman Träff), 0–2 (14.19) Teemu Olavi Lepaus (Isac Jonsson, Marc Olivier Duquette), 0–3 (17.22) Herman Träff (Pontus Näsén, Teemu Olavi Lepaus).

Andra perioden: 0–4 (30.39) Lukas Vesterlund (Hampus Karlsson, Ville Jonsson), 0–5 (33.30) Viggo Nordlund (Victor Johansson, Filip Sveningsson), 1–5 (36.22) Joel Thulin (Oskar Ståhl, Oscar Pentler).

Tredje perioden: 1–6 (55.08) Teemu Olavi Lepaus (Filiph Engsund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 1-0-4

Oskarshamn: 2-2-1

Nästa match:

Almtuna: IF Björklöven, borta, 15 oktober

Oskarshamn: Östersunds IK, borta, 15 oktober