Klar seger för Järfälla – vann med 9–4 mot Östhammars SK U20

Seger för Järfälla med 9–4 mot Östhammars SK U20

Hampus Nilsson avgjorde för Järfälla

Andra förlusten i följd för Östhammars SK U20

Järfälla vann klart när laget mötte Östhammars SK U20 på hemmaplan i U20 Div 1 östra A herr. Slutresultatet blev hela 9–4 (1–0, 4–1, 4–3).

Det här var första segern för Järfälla, efter förlust med 2–5 mot Wings HC Arlanda i premiären.

Väsby nästa för Järfälla

Marius Rosenholtz gjorde 1–0 till Järfälla efter 16.37 framspelad av Radin Houshmand. Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 5–1.

Järfälla vann också tredje perioden 4–3 och ställningen efter tre perioder var 9–4.

Östhammars SK U20:s Alex Nilsson hade tre assists.

Den 8 november tar lagen sig an varandra igen, då i ÖSK-hallen.

I nästa match, måndag 13 oktober möter Järfälla Väsby borta i Vilundaparkens Ishall A 19.00 medan Östhammars SK U20 spelar hemma mot Wings HC Arlanda 19.30.

Järfälla–Östhammars SK U20 9–4 (1–0, 4–1, 4–3)

U20 Div 1 östra A herr, Järfälla Ishall

Första perioden: 1–0 (16.37) Marius Rosenholtz (Radin Houshmand).

Andra perioden: 2–0 (32.29) Pelle Gebing (Marius Rosenholtz, Jonathan Karlsson), 3–0 (34.06) Helmer Oebius (Elliot Rudslätt Debou, Felix Gunnarsson), 4–0 (34.41) Radin Houshmand (Robin Persson), 5–0 (35.56) Hampus Nilsson, 5–1 (39.52) Elias Tegelberg (Oliver Karlström, Sebastian Gauffin).

Tredje perioden: 6–1 (40.48) Theodor Håård (Colin Nordén), 6–2 (42.26) Milton Johansson (Alex Nilsson, Emil Wahlgren), 6–3 (46.35) Milton Johansson (Alex Nilsson, Emil Wahlgren), 7–3 (48.43) Felix Gunnarsson (Kevin Hallberg), 8–3 (55.20) Elliot Rudslätt Debou (Pelle Gebing), 8–4 (56.26) Elias Tegelberg (Alex Nilsson, Samuel Lindström), 9–4 (57.29) Robin Persson (Emil Jangemo).

Nästa match:

Järfälla: Väsby IK HK, borta, 13 oktober

Östhammars SK U20: Wings HC Arlanda, hemma, 13 oktober