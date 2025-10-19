Klar seger för Halmstad J18 som höll nollan mot Kungälv

Halmstad J18 vann med 4–0 mot Kungälv

Matheo Rix matchvinnare för Halmstad J18

Tredje raka segern för Halmstad J18

Halmstad J18 tog en klar seger på bortaplan mot Kungälv i U18 division 1 syd A. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–4 (0–2, 0–1, 0–1).

Kungälv–Halmstad J18 – mål för mål

Halmstad J18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 19.34 i andra perioden slog Tage Jonasson till framspelad av Noel Persson och gjorde 0–3. Efter 19.08 i tredje perioden gjorde Milian Sörensen Englund också 0–4.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Kungälv med 6–2.

Den 23 november möts lagen återigen, då i Halmstad Arena.

Kungälv tar sig an Borås i nästa match hemma torsdag 23 oktober 19.00. Halmstad J18 möter samma dag 19.20 Hanhals J18 hemma.

Kungälv–Halmstad J18 0–4 (0–2, 0–1, 0–1)

U18 division 1 syd A, Oasen

Första perioden: 0–1 (0.38) Matheo Rix (Melwin Britz, Artur Bergkvist), 0–2 (6.42) Zack Bliss.

Andra perioden: 0–3 (39.34) Tage Jonasson (Noel Persson).

Tredje perioden: 0–4 (59.08) Milian Sörensen Englund.

Nästa match:

Kungälv: Borås HC, hemma, 23 oktober

Halmstad J18: Hanhals IF, hemma, 23 oktober