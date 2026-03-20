Klar seger för Florida som höll nollan mot Edmonton

Seger för Florida med 4–0 mot Edmonton

Florida tog en klar seger på bortaplan mot Edmonton i NHL. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–4 (0–2, 0–1, 0–1).

Det här var fjärde gången den här säsongen som Florida höll nollan.

Edmonton–Florida – mål för mål

Cole Reinhardt gav Florida ledningen efter elva minuters spel med assist av Mike Benning. 0–2 kom efter 19.02 när A.J Greer fick träff på passning från Mike Benning och Evan Rodrigues.

Efter 14.21 i andra perioden nätade Anton Lundell framspelad av Sam Bennett och Evan Rodrigues och gjorde 0–3.

Florida gjorde också 0–4 genom Carter Verhaeghe efter förarbete av Matthew Tkachuk och Sam Bennett efter 15.23 i tredje perioden.

I tabellen innebär det här att Florida nu ligger på sjunde plats i Atlantic division. Edmonton är på andra plats i Pacific division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Edmonton med 6–3.

Söndag 22 mars 03.00 spelar Edmonton hemma mot Tampa Bay. Florida möter Calgary borta i Scotiabank Saddledome lördag 21 mars 02.00.

Edmonton–Florida 0–4 (0–2, 0–1, 0–1)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 0–1 (11.12) Cole Reinhardt (Mike Benning), 0–2 (19.02) A.J Greer (Mike Benning, Evan Rodrigues).

Andra perioden: 0–3 (34.21) Anton Lundell (Sam Bennett, Evan Rodrigues).

Tredje perioden: 0–4 (55.23) Carter Verhaeghe (Matthew Tkachuk, Sam Bennett).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 2-1-2

Florida: 3-0-2

Nästa match:

Edmonton: Tampa Bay Lightning, hemma, 22 mars 03.00

Florida: Calgary Flames, borta, 21 mars 02.00