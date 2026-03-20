Klar seger för Buffalo som höll nollan mot San Jose

Buffalo segrade – 5–0 mot San Jose

Buffalos nionde seger på de senaste tio matcherna

Sam Carrick med två mål för Buffalo

Buffalo tog en klar seger på bortaplan mot San Jose i NHL. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–5 (0–0, 0–3, 0–2).

Det här var fjärde gången den här säsongen som Buffalos målvakter höll nollan.

Därmed har Buffalo vunnit sex matcher i rad på bortaplan.

Noah Östlund gjorde matchvinnande målet

Den första perioden slutade 0–0.

Buffalo stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 1.43.

40 sekunder in i tredje perioden fick Tage Thompson utdelning framspelad av Peyton Krebs och Alex Tuch och ökade ledningen. Efter 16.54 gjorde Sam Carrick också 0–5 framspelad av Logan Stanley och Zach Metsa.

San Jose har två vinster och tre förluster och 15–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Buffalo har fyra vinster och en förlust och 17–7 i målskillnad.

San Jose stannar därmed på sjätte plats i Pacific division och Buffalo toppar fortfarande tabellen i Atlantic division.

När lagen möttes senast vann Buffalo med 6–3.

På lördag 21 mars 21.00 spelar San Jose hemma mot Philadelphia och Buffalo borta mot Los Angeles.

San Jose–Buffalo 0–5 (0–0, 0–3, 0–2)

NHL, SAP Center at San Jose

Andra perioden: 0–1 (29.05) Noah Östlund (Josh Doan, Logan Stanley), 0–2 (29.41) Sam Carrick (Rasmus Dahlin, Zach Benson), 0–3 (30.48) Rasmus Dahlin (Jason Zucker, Mattias Samuelsson).

Tredje perioden: 0–4 (40.40) Tage Thompson (Peyton Krebs, Alex Tuch), 0–5 (56.54) Sam Carrick (Logan Stanley, Zach Metsa).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 2-0-3

Buffalo: 4-0-1

Nästa match:

San Jose: Philadelphia Flyers, hemma, 21 mars 21.00

Buffalo: Los Angeles Kings, borta, 21 mars 21.00